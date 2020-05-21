Эксперт: падение доходов россиян по итогам 2020 года может достичь 25,5%

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Снижение доходов населения России до 25,5% может стать одним из негативных последствий наступившего в 2020 году экономического кризиса, усугубляемого пандемией коронавирусной инфекции. Такое мнение в четверг ТАСС высказал директор НИИ "Управление цифровой трансформацией экономики" Государственного университета управления, доктор экономических наук Николай Кузнецов.

С учетом сравнительного анализа фактического товарооборота, среднего уровня занятости и зарплаты в 2019 году эксперт прогнозирует потери ВВП по итогам этого года на уровне 5%, при существенном осложнении ситуации этот показатель может возрасти до 9,6%.

"Рост безработицы при этом может достичь 6,1% при оптимистичном сценарии и 11,7% в случае пессимистического сценария. Падение доходов населения по итогам 2020 года может составить 13,4% и 25,5% соответственно. Как видите, даже оптимистический сценарий выглядит катастрофически", - считает Кузнецов.

Ученый также убежден, что при отсутствии срочных мер по восстановлению экономики Россия будет отброшена на 12 лет назад, в условия, аналогичные финансово-экономическому кризису 2008 года.

"Преодоление этого кризиса у нас когда-то заняло два года. Очевидно, что именно эта пугающая возможность привела к тому, что по сути впервые в современной российской истории правительством РФ был сформулирован перечень конкретных мер экономической поддержки не только бизнеса, но и населения. Оценить эффективность этих мер сегодня крайне сложно, хотя бы по той причине, что источники их финансирования, способы реализации и меры контроля еще не до конца еще ясны. Однако понятно, что последствия кризисов таких масштабов не могут быть устранены отдельными точечными мероприятиями, нужна системная работа по поддержке бизнеса и населения", - сказал он.