Ростовские аграрии получат поддержку на выращивание автохтонных сортов винограда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. Власти Ростовской области приняли решение о поддержке сельхозтоваропроизводителей, выращивающих автохтонные сорта винограда. Соответствующий документ подписал губернатор области Василий Голубев, сообщается на официальном сайте регионального правительства.

"Начиная с этого года сельхозтоваропроизводители Дона могут возместить часть затрат по уходу за виноградниками автохтонных сортов в плодоносящем возрасте. Поддержка будет предоставляться по ставке на 1 гектар, но не более фактических затрат", - говорится в сообщении.

В свою очередь сельхозтоваропроизводители должны будут обеспечить сохранение площадей, на которых выращиваются донские виды винограда. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона считают, что подобная поддержка позволит существенно увеличить интерес фермеров к закладке молодых виноградников автохтонных сортов, что обеспечит винодельческую отрасль качественным сырьем для производства донских вин.

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, приоритетным направлением отрасли является производство вина из автохтонных сортов. Одним из наиболее перспективных сортов он назвал Красностоп Золотовский, увеличение площади посадки которого является важной задачей виноградарей региона.

В феврале сообщалось, что власти Ростовской области направят на поддержку виноградарства и виноделия в 2020 году 37 млн рублей. В 2019 году на закладку виноградников и уход за ними из средств регионального и федерального бюджетов было направлено 33,6 млн рублей. Это позволило, в частности, провести закладку молодых виноградников на площади 86 га.

Виноградники в Ростовской области являются самой северной зоной промышленного виноградарства. По информации регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, площадь виноградников по всем категориям хозяйств составляет 4 тыс. га. По итогам 2019 года валовой сбор винограда в Ростовской области составил 30,5 тыс. тонн.