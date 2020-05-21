Силуанов заявил, что отмена бюджетного правила не обсуждается

По действующему бюджетному правилу ЦБ ежемесячно покупает валюту для Минфина на дополнительные доходы от продажи нефти сверх базовой цены ($42,4 за баррель на 2020 год), которая направляется в Фонд национального благосостояния.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти РФ обсуждают приостановку бюджетного правила до конца 2021 года, чтобы увеличить расходы бюджета для поддержки экономики.

"Никакой отмены бюджетных правил сейчас не обсуждается. Оно себя хорошо зарекомендовало как механизм снижения зависимости экономики от цен на нефть", - сказал Силуанов. "Параметр цены нефти в бюджетных правилах точно пересматривать не планируется", - добавил он.

"Уже было несколько проверок на прочность. Взять хотя бы текущую ситуацию. Всего месяц назад цены на нефть опускались ниже $10 за баррель, при этом курс [рубля] реагировал не очень остро, инфляция сохранялась даже ниже ориентира Банка России, долгосрочные процентные ставки в экономике остались стабильными", - напомнил министр.

"А в части бюджетной политики, по сути, только благодаря правилам у нас сейчас, в такой непростой обстановке, есть возможность не только не сокращать сильно расходы, но и оказывать временные меры поддержки гражданам, пострадавшим отраслям экономики и предприятиям в связи с введенными ограничениями. Поэтому ни о какой отмене не может быть речи", - подчеркнул Силуанов.