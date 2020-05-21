Зеленский подписал "антиколомойский" закон о банках, необходимый для кредита МВФ

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, который открывает путь для получения кредита Международного валютного фонда. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства.

Этот закон также известен как "антиколомойский". Суть документа сводится к тому, что собственники обанкротившегося банка, в том числе бывший владелец национализированного Приватбанка Игорь Коломойский, не смогут отменить или приостановить его ликвидацию через суды, вернуть банк себе или восстановить его работу. Владельцы банка, даже доказав в суде незаконность решения Национального банка Украины, смогут претендовать только на получение компенсации. Ее размер будет определять независимый международный аудитор, а не суд. При этом признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Закон наделяет Нацбанк дополнительными полномочиями: регулятор сможет требовать изменения состава совета или правления банка, если он считает их неэффективными.

В угоду западным инвесторам

Принятие этого закона было последним требованием для новой кредитной программы Международного валютного фонда. Для подписания меморандума с МВФ Украина должна была выполнить два условия: открыть рынок сельскохозяйственной земли и принять закон о невозврате национализированных банков бывшим владельцам. 28 апреля Зеленский подписал закон о рынке земли.

Ранее Зеленский заявлял, что подписание меморандума с МВФ может состояться до конца мая. Он считает, что Украина сейчас не может себе позволить рассуждать о том, выгоден или невыгоден ей кредит фонда. По словам Зеленского, речь идет о получении в общей сумме до $10 млрд. В Киеве рассчитывают также и на средства Всемирного банка и ЕС.

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Рады Виктор Медведчук считает, что закон передает украинскую банковскую систему в полное управление Международному валютному фонду через подконтрольный ему Нацбанк Украины. Закон позволит сделать неотвратимым процесс вывода банков с рынка, то есть решение о ликвидации банков нельзя будет отменить через суд. По его словам, закон о деятельности банков свидетельствует о внешнем управлении страной, Украина перестает быть правовым государством и законы в ней принимаются в угоду так называемым западным инвесторам.