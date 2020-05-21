"Газпром" может сократить дивиденды за 2019 год на 8,24%

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию против рекордных 16,61 рубля на акцию, выплаченных по итогам 2018 года. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

Кроме того, была утверждена дата собрания акционеров в заочной форме на 26 июня, закрытие реестра 1 июня.

Всего на выплату дивидендов рекомендуется направить 360,784 млрд рубля, что составляет 30% от прибыли по МСФО.

Правление "Газпрома" одобрило проект дивидендной политики компании в новой редакции в декабре 2019 года. В соответствии с проектом новой дивидендной политики, чистая прибыль будет корректироваться на ряд неденежных статей (статьи доходов и расходов, не связанные с движением денежных средств в отчетном периоде). Целевой уровень дивидендных выплат - не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Достичь этого уровня планируется поэтапно: по итогам работы в 2019 году - не менее 30%; по итогам работы в 2020 году - не менее 40%; по итогам работы в 2021 году и в последующие годы - не менее 50%.