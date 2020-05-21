В Росатоме заявили, что Севморпуть к 2035 году станет международной транспортной зоной

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. План развития Северного морского пути (СМП) предусматривает, что к 2035 году он станет международной транспортной зоной, подконтрольной РФ, которая протянется вдоль арктического побережья от Мурманской области до Камчатки. Об этом в четверг сообщил директор департамента развития СМП и прибрежных территорий госкорпорации "Росатом" Максим Кулинко на онлайн-конференции "Арктика будущего", посвященной Дню полярника.

Куратором федерального проекта "Северный морской путь" является Росатом. Цель проекта - развитие Северного морского пути и увеличение грузопотока по нему до 80 млн т в 2024 году. В ноябре 2019 года пресс-служба Росатома заявила о том, что целевой показатель федерального проекта в этом году по проводке грузов в объеме 26 млн т по Севморпути достигнут досрочно.

"Наш план в принципе рассчитан до 2035 года и содержит три этапа. Первый, до 2024 года, - выполнение указов президента РФ и обеспечение 80 млн т объем грузоперевозок. На втором этапе, до 2030 года, мы планируем, что будет организовано круглогодичное движение по СМП. На третьем этапе, до 2035 года, мы рассчитываем, что он станет полноценной международной магистралью и национальным транспортным коридором, входом в который послужит [Мурманская область], а выходом - Петропавловск-Камчатский", - сказал Кулинко.

План развития инфраструктуры СМП до 2035 года, подготовленный Росатомом, был одобрен в декабре 2019 года правительством РФ. В нем прописан большой спектр мероприятий: от развития инфраструктуры под крупные инвестиционные проекты и подготовки условий для транзитного судоходства по СМП до решения проблем медицины и кадрового обеспечения судоходства в Арктике. Отдельное внимание уделено аварийно-спасательной готовности, вопросам, находящимся в ведении МЧС и Минобороны.

Кроме того, Росатом совместно с Минвостокразвития, Минтрансом и МИД РФ должны проработать возможность расширения Севморпути: такое решение было принято в мае 2020 года по итогам госкомиссии по вопросам развития Арктики. Ведомствам поручено представить в кабмин предложения о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания РФ по включению в акваторию СМП внутренних морских вод, территориального моря и исключительной экономической зоны РФ в Баренцевом, Белом, Печорском, Беринговом и Охотском морях. Также на госкомиссии было решено убрать из стратегии развития Арктической зоны до 2035 года понятие "Северный морской транспортный коридор". Так назывался проект контейнерной линии, которая должна была проходить от Мурманска до Камчатки и включать в себя порты, которые не входят в СМП.

Севморпуть

Северный морской путь (СМП) - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.

Согласно стратегии развития Арктики до 2035 года, запланирован значительный рост по объему перевозок по СМП. Если в 2018 году они составили 20,1 млн т, то к 2024 году объемы перевозимых грузов возрастут до 80 млн т, к 2030 году - до 120 млн т, к 2035 году - до 160 млн т. В том числе объемы транзитных перевозок достигнут 10 млн т в 2035 году.

По информации администрации СМП, в 2019 году общий объем грузоперевозок по СМП составил 31,5 млн т. Таким образом, объем грузоперевозок в акватории за год увеличился на 56,7% (с 20,1 млн т в 2018 году). Объем транзитных грузоперевозок в 2019 году вырос почти на 41,9% и составил 697,2 тыс. т (в 2018 году - 491,3 тыс. т). Основными пунктами, через которые осуществлялись грузоперевозки по СМП в 2019 году, стали порты Сабетта (20,5 млн т), Дудинка (1,5 млн т) и терминал вблизи мыса Каменный (7,7 млн т).

В январе - апреле 2020 года объем перевезенных по СМП грузов составил 10,05 млн т - на 4,5% больше по сравнению с объемом грузоперевозок за аналогичный период 2019 года.