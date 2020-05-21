Площадь нового медицинского кластера в Сколково составит около 870 тыс. кв. м

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия города (ГЗК) Москвы одобрила проект планировки территории международного медицинского кластера инновационного центра "Сколково" в Западном административном округе. Суммарная площадь объектов нового строительства составит около 870 тыс. кв. м, сообщила в четверг пресс-служба комитета города по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"На заседании 21 мая ГЗК одобрила проект планировки территории международного медицинского кластера инновационного центра "Сколково" ориентировочной площадью порядка 66 га. Из суммарной площади в 870 тыс. кв. м площадь объектов здравоохранения составит 392 тыс. кв. м, объектов временного проживания - 111 тыс. кв. м, общественно-офисных объектов - более 86 тыс. кв. м, образовательных объектов - свыше 100 тыс. кв. м, опытно-производственных объектов, а также паркинга - около 178 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства, к 2029 году в "Сколково" разместятся до 15 клиник международного уровня Израиля, Кореи, Германии, США и других стран. Посещать их смогут порядка 300 тыс. пациентов в год. Здесь смогут обучаться врачи городских больниц и поликлиник, а используемые в "Сколково" передовые технологии будут внедряться в повседневную практику московского здравоохранения.

Кроме того, около аэропорта Внуково планируется построить два многоуровневых паркинга.

"На земельном участке № 8 площадью 2,3 га планируется построить многоярусный паркинг на 2 тыс. машино-мест, и на втором участке № 5 площадью 1,6 га разместится паркинг на 2,1 тыс. машино-мест. Суммарная поэтажная площадь объекта составит 66 тыс. кв. м", - приводятся слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Она добавила, что часть земельного участка займут вентиляционные киоски. Оба паркинга будут увязаны со строящимся станционным комплексом "Внуково". Проект изменений в Правила землепользования и застройки будет рассмотрен на электронных общественных обсуждениях.