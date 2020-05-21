ЦБ не видит нарушений в действиях Мосбиржи при приостановке торгов фьючерсами WTI

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Банк России провел анализ ситуации, связанной с приостановкой Московской биржей торгов майскими фьючерсами WTI, и не видит нарушений в действиях торговой площадки. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Банк России провел анализ ситуации [по приостановке торгов фьючерсами на WTI на Московской бирже 20-21 апреля] и на основе положений внутренних документов компаний Группы Московская Биржа, а также предоставленных ими пояснений не усматривает в действиях биржи нарушений требований законодательства об организованных торгах, нормативных актов Банка России, а также собственных внутренних документов Группы Московская биржа", - пояснили в ЦБ.

Помимо обращений, связанных с возможностью изменения диапазона оценки рыночных рисков и приостановки торгов 21 апреля, вопросов экспирации по отрицательной цене и раскрытия информации о вероятных отрицательных ценах, регулятор также получил жалобы на действия брокеров и требования возмещения убытков. В ЦБ сообщили, что требования к профессиональным участникам финансового рынка о возмещении убытков могут быть рассмотрены посредством обращения жалобщика в суд.

Банк России также сообщил о подготовке рекомендаций биржам и участникам торгов, направленных на минимизацию в будущем рисков, возникающих при совершении операций на рынке производных финансовых инструментов. В том числе предполагаются рекомендации, связанные с усовершенствованием риск-менеджмента, реализацией мер по снижению технологических рисков проведения торгов в отрицательной зоне и более подробным раскрытием информации о возможных рисках финансовых инструментов и принятых инфраструктурными организациями решениях.

Приостановка торгов фьючерсами

20 апреля 2020 года Мосбиржа прервала торги апрельским контрактом на нефть марки Light Sweet Crude Oil (майский фьючерс WTI) после его падения на бирже NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа) до нижней границы ценового коридора торговой площадки в $8,84 за баррель. В это время торги фьючерсом на NYMEX продолжались, уходя в отрицательную зону, вплоть до минус $40,32 за баррель. После окончания сессии Мосбиржа объявила, что все контракты будут закрыты в соответствии с ценой, которая определяется биржей NYMEX, - по минус $37,63 за баррель. В результате держатели таких фьючерсов понесли большие непредвиденные потери.