Кабмин распространил субсидии РЖД на перевозку зерна на удобрения и овощи

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Правительство РФ внесло изменения в постановление о предоставлении субсидий РЖД на перевозку зерна по льготным тарифам, теперь холдингу компенсируют и скидку на транспортировку овощной продукции и минеральных удобрений. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

"В наименовании и пункте 1 слово "зерна" заменить словами "зерновых культур, продуктов переработки семян масличных культур, овощной продукции и минеральных удобрений", - говорится в постановлении.

Субсидии на перевозку овощей предоставят на отправку со станций железных дорог субъектов РФ, которые входят в Сибирский и Уральский федеральные округа, в направлении Дальнего Востока. В случае минеральных удобрений - для грузов, отправленных из любых субъектов в Дальневосточный федеральный округ.

РЖД предоставляют широкий спектр скидок на перевозку разных грузов в рамках "тарифного коридора". Субсидии компенсируют потери в доходах, которые возникают в результате установления льготных тарифов.