AirBaltic с июня возобновит рейсы из Таллина в Париж, Вену и Берлин

ТАЛЛИН, 21 мая. /ТАСС/. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic возобновит с июня полеты из Таллина в Париж, Вену и Берлин. Об этом авиаперевозчик сообщил в четверг.

По его информации, рейсы в Париж из Таллина возобновятся 1 июня, в Вену - со 2 июня. На обоих направлениях рейсы будут выполняться три раза в неделю. Полеты по маршруту Таллин - Берлин возобновятся 4 июня, они будут выполняться четыре раза в неделю.

18 мая компания AirBaltic возобновила полеты из Таллина в Амстердам и Ригу, 20 мая - в Копенгаген, 21 мая - в Осло. С 25 мая AirBaltic возобновит рейсы по маршруту Таллин - Вильнюс, говорится в сообщении.

Правительство Эстонии 17 мая ввело запрет на полеты в страны с высоким риском заражения коронавирусом, включив в этот список Россию, Бельгию, Великобританию, Данию, Турцию и Швецию. Также с 24 мая будут запрещены полеты из Эстонии в Белоруссию. Указанные ограничения будут действовать до 7 июня, после чего их либо продлят, либо отменят.

Общее число заразившихся коронавирусом в Эстонии составляет 1 800, умерли 64 человека.