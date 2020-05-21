Константин Эрнст войдет в совет директоров МТС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст станет одним из новых членов совета директоров МТС. Об этом говорится в сообщении оператора.

Нынешний совет директоров МТС определил список кандидатов, которых акционерам компании предлагается избрать на предстоящем 24 июня годовом общем собрании. Помимо Эрнста, новыми кандидатами в совет директоров предложены управляющий партнер, сооснователь фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий, председатель и главный исполнительный директор компании Coriant Inc. Шайган Херадпир, а также бывший вице-президент по технологиям Amazon и член наблюдательного совета X5 Retail Group Надя Шурабура.

Свои места сохранят член совета директоров АФК "Система", председатель совета директоров МТС Феликс Евтушенков, вице-президент по стратегии АФК "Система" Артем Засурский, президент, председатель правления МТС Алексей Корня, независимые директора Томас Холтроп и бывший глава администрации президента РФ Валентин Юмашев.

Таким образом, совет директоров покинут неисполнительный директор Polyus Gold International Limited Антониос Антониу, управляющие партнеры АФК "Система" Алексей Катков и Всеволод Розанов, независимый директор Регина фон Флемминг.

"Включение в совет директоров новых кандидатов, обладающих первоклассными управленческими компетенциями и выдающейся экспертизой в создании и выводе на рынок успешных цифровых и медиа продуктов, комплементарно принятой в конце 2019 года стратегии МТС, которая ориентирована на построение вокруг клиента экосистемы цифровых сервисов", - пояснили в пресс-службе МТС.

Основным акционером МТС является АФК "Система" - эффективная доля группы в капитале оператора составляет 50,007% (с учетом косвенного участия через подконтрольные группе компании). В свободном обращении находится 44,35% уставного капитала МТС (10,26% акций компании и ADR на 34,09% акций МТС). Четверть акций оператора, находящихся в свободном обращении, торгуются на Московской бирже, а три четверти - на Нью-Йоркской бирже.

О совместном предприятии МТС и Первого канала

В марте Первый канал и МТС объявили о стратегическом партнерстве и создании совместного предприятия. В рамках сотрудничества МТС займется разработкой адаптированных под запросы Первого канала инструментов аналитики пользовательского поведения при просмотре видеоконтента в интернете. Совместно также будет разработана рекомендательная система медиаконтента, усовершенствованы инструменты медиамониторинга и аналитики, а также адаптирована рекламная политика.

Первый канал предоставит "МТС Медиа" (подразделению, развивающему медиаактивы и ТВ-продукты МТС) права на использование контента из библиотеки игрового и документального кино телеканала, а также новинок, не выходивших ранее в эфире вещателя.