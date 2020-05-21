ЕС выделит Индии и Бангладеш €1,6 млн срочной помощи из-за тайфуна

БРЮССЕЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Евросоюз выделит Индии €0,5 млн и Бангладеш €1,1 млн срочной помощи для борьбы с последствиями циклона "Ампхан", жертвами которого стали десятки людей. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером заявлении еврокомиссара по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

"Мы можем только предполагать в каком тяжелом положении оказались наши друзья в Индии и Бангладеш. Удар стихии произошел в тот момент, когда социальное дистанцирование имеет решающее значение для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Мы видим кризис, который произошел в разгар другого кризиса, - заявил он. - Евросоюз готов начать оказывать помощь нуждающимся в ней людям без всяких задержек и объявляет о выделении экстренной помощи в размере €500 тыс. для Индии и €1,1 млн для Бангладеш".

По сообщениям из региона в Восточной Индии и Бангладеш погибли свыше 80 человек в результате мощного циклона "Ампхан". Тайфун нарушил электроснабжение и нанес большой экономический ущерб. В прибрежных районах разрушены жилые дома, мосты и другие сооружения. Для оценки ущерба потребуется несколько дней.

Циклон "Ампхан" (индийское произношение тайского названия "Ам-Пан" - "небеса") пришел со стороны Бенгальского залива. Средняя скорость ветра в циклоне составляла 155-165 км/ч с порывами до 190 км/ч.