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В Минэкономразвития заявили, что инфляция в России составит 4% в 2020-2023 годах

Инфляция в РФ составит 4% в 2020-2023 гг. - Минэкономразвития.

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