МЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Реальные располагаемые доходы населения по итогам 2020 года сократятся на 3,8%, после чего начнут расти на 2,8% в 2021 году, на 2% в 2022 году и на 2,6% в 2023 году, говорится в обновленном прогнозе социально-экономического развития России на 2020 год и период 2021-2023 годов, подготовленный Минэкономразвития.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, реальные доходы населения во втором квартале снизятся на 6%, без принятия антикризисных мер падение составило бы 7,5%. "Все это в совокупности помогло сдержать падение реальных располагаемых доходов населения, наша оценка - во втором квартале они снизятся на 6%. Если бы мы этих мер не приняли, падение было бы 7,5%", - сказал Решетников журналистам.

Уровень безработицы в РФ в 2020 году вырастет до 5,7% с 4,6% в прошлом году, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.

Со следующего года, как ожидают в министерстве, уровень безработицы начнет снижаться: в 2021 году он составит 5,4%, в 2022 году - 4,9%, в 2023 году - 4,7%.

Таким образом, численность занятого населения составит 71,1 млн человек в 2020 году, 71,7 млн человек в 2021 году, 72,3 млн человек в 2022 году и 72,9 млн человек в 2023 году.