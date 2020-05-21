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Решетников назвал первоочередную задачу плана восстановления экономики

По словам министра экономического развития, необходимо добиться роста доходов граждан, восстановления эффективной занятости, перезапуска нового инвестиционного цикла
Министр экономического развития РФ Максим Решетников Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Первоочередная задача плана восстановления экономики - рост доходов граждан, восстановление эффективной занятости, перезапуск нового инвестиционного цикла. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.

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"Несколько блоков задач будет в плане. Первоочередная задача - это рост доходов граждан, восстановление эффективной занятости, это запуск нового инвестиционного цикла, ну или вернее, перезапуск скорее говорить об инвестиционном цикле", - сказал Решетников, говоря о плане восстановления экономики.

По словам министра, одна из основных структурных задач плана - запустить новые механизмы, снять все барьеры на цифровизацию и удаленную работу, которые только возможны.

"Конечно будем заниматься инвестиционным климатом. У нас есть большой резерв сейчас в тех мерах, которые мы приняли, в различного рода пролонгациях, мораториях на проверки и т. д.", - сказал министр, отметив, что очень важно использовать опыт, чтобы снять ограничения, которые не являются наверно необходимыми.

"Отдельно отмечу большой блок по импортзамещению и увеличению несырьевого экспорта и большой блок по востановлению работы отраслей, которые так или иначе пострадали от коронавирусной инфекции и обладают большим потенциалом", - сказал Максим Решетников.

Решетников считает, что экономика России продемонстрировала большую прочность, чем казалось в апреле, но в период восстановления ей предстоит "долгий путь в гору".

"Очевидно, что экономика обладает большим запасом прочности, чем может быть казалось нам в какие-то моменты апреля, но в то же время идут сейчас большие дискуссии внутри, каким будет восстановление. По крайней мере, V-образное восстановление особо никто уже ни в экспертных кругах, ни у нас не ожидает и не ждет. Очевидно, что определенный отскок будет, но он будет очень невысоким, а дальше нам предстоит такой достаточно долгий путь в гору, я бы сказал", - сказал Решетников журналистам.

Макроэкономический прогноз

Решетников сообщил, что Минэкономразвития при подготовке макропрогноза исходило из того, что все ограничения будут сняты в августе - сентябре, но с учетом эпидемиологической ситуации.

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"Мы исходим из того, что, конечно, значительная часть ограничений, скажем так, те ограничения, которые сейчас Роспотребнадзор довел, и вот эта инструкция по выходу - три этих уровня <…> В течение лета, по большому счету, мы все должны перейти к третьему уровню, и частично [ограничения] уже должны быть сняты. Но очевидно, что часть этих требований - ношение масок, дистанцирование и т. д. - войдет в отраслевые требования до той поры, пока не появится вакцина, и значит не сформируется общий иммунитет, и это все будет естественным образом осложнять функционирование отраслей", - отметил министр.

По его словам, сценарий выхода из ограничений содержится в общенациональном плане по восстановлению экономики. "То есть август - сентябрь, окончательное снятие ограничений, то, что мы заложили. Но опять-таки, подчеркну, что это все зависит от эпидемиологической ситуации - раз. И второе: мы понимаем, что часть этих ограничений все равно будет внедрена в обычную практику", - подчеркнул Решетников.

Он отметил, что это не означает, что в сентябре Россия сможет вернуться к санитарно-эпидемиологическим правилам, которые действовали в феврале. "Это мы должны понимать и закладывать в экономическое развитие, все предприниматели это понимают и учитывают уже", - добавил министр.

"Если вы меня сейчас будете спрашивать, как мы это оценили вот, условно, в транспорте, или как это все будет работать в торговле и так далее - конечно, оценки по (снятию ограничений - прим. ТАСС) каждой отрасли мы не делали, просто потому что пока оценивать нечего", - подчеркнул министр. "Слишком много неопределенности", - добавил он.

"Восстановление и туризма и авиасообщения будут зависеть от развития ситуации с коронавирусом, с эпидемиологической ситуацией, обстановкой в регионах - с одной стороны. А с другой стороны - насколько удастся найти компромисс между санитарными врачами и отраслью по тем или иным ограничениям и мерам. Сейчас этот диалог идет", - сообщил Решетников.

Решетников отметил, что новый макропрогноз социально-экономического развития России на 2020-2023 годы подготовлен в условиях высокой неопределенности, Минэкономразвития уточнит его параметры в августе и сентябре.

"Сразу отмечу, что у нас все условия подготовлены в условиях высокой неопределенности, сами понимаете, что сейчас у нас все определяется не экономическими, а скорее эпидемиологическими вопросами, поэтому конечно все это несколько затрудняет прогнозирование. Поэтому параметры прогноза - это предусмотрено и бюджетным процессом, будут уточняться и в августе, и в сентябре", - сказал Решетников журналистам.

Меры поддержки

Решетников также сообщил, что прогноз социально-экономического развития не учитывает меры, которые закладываются сейчас в план восстановления экономики.

"Этот прогноз не учитывает меры, которые мы сейчас закладываем в разрабатываемый план восстановления экономики. Мы отдельно его смотрим, отдельно наполняем и обсуждаем. В понедельник мы его представим в правительство потом будем дорабатывать в правительстве", - отметил Решетников.

Он подчеркнул, что, помимо существующего базового прогноза, планируется представить в плане целевой прогноз.

"В целом, еще раз подчеркну: план будет оцифрован отдельно. И с учетом этого, те показатели которые вносим - это базовый прогноз. Очевидно, будет еще целевой прогноз в плане представлен", - заявил министр.

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