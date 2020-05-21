Решетников назвал первоочередную задачу плана восстановления экономики

Решетников сообщил, что Минэкономразвития при подготовке макропрогноза исходило из того, что все ограничения будут сняты в августе - сентябре, но с учетом эпидемиологической ситуации.

"Очевидно, что экономика обладает большим запасом прочности, чем может быть казалось нам в какие-то моменты апреля, но в то же время идут сейчас большие дискуссии внутри, каким будет восстановление. По крайней мере, V-образное восстановление особо никто уже ни в экспертных кругах, ни у нас не ожидает и не ждет. Очевидно, что определенный отскок будет, но он будет очень невысоким, а дальше нам предстоит такой достаточно долгий путь в гору, я бы сказал", - сказал Решетников журналистам.

Решетников считает, что экономика России продемонстрировала большую прочность, чем казалось в апреле, но в период восстановления ей предстоит "долгий путь в гору".

"Отдельно отмечу большой блок по импортзамещению и увеличению несырьевого экспорта и большой блок по востановлению работы отраслей, которые так или иначе пострадали от коронавирусной инфекции и обладают большим потенциалом", - сказал Максим Решетников.

"Конечно будем заниматься инвестиционным климатом. У нас есть большой резерв сейчас в тех мерах, которые мы приняли, в различного рода пролонгациях, мораториях на проверки и т. д.", - сказал министр, отметив, что очень важно использовать опыт, чтобы снять ограничения, которые не являются наверно необходимыми.

По словам министра, одна из основных структурных задач плана - запустить новые механизмы, снять все барьеры на цифровизацию и удаленную работу, которые только возможны.

"Несколько блоков задач будет в плане. Первоочередная задача - это рост доходов граждан, восстановление эффективной занятости, это запуск нового инвестиционного цикла, ну или вернее, перезапуск скорее говорить об инвестиционном цикле", - сказал Решетников, говоря о плане восстановления экономики.

"Мы исходим из того, что, конечно, значительная часть ограничений, скажем так, те ограничения, которые сейчас Роспотребнадзор довел, и вот эта инструкция по выходу - три этих уровня <…> В течение лета, по большому счету, мы все должны перейти к третьему уровню, и частично [ограничения] уже должны быть сняты. Но очевидно, что часть этих требований - ношение масок, дистанцирование и т. д. - войдет в отраслевые требования до той поры, пока не появится вакцина, и значит не сформируется общий иммунитет, и это все будет естественным образом осложнять функционирование отраслей", - отметил министр.

По его словам, сценарий выхода из ограничений содержится в общенациональном плане по восстановлению экономики. "То есть август - сентябрь, окончательное снятие ограничений, то, что мы заложили. Но опять-таки, подчеркну, что это все зависит от эпидемиологической ситуации - раз. И второе: мы понимаем, что часть этих ограничений все равно будет внедрена в обычную практику", - подчеркнул Решетников.

Он отметил, что это не означает, что в сентябре Россия сможет вернуться к санитарно-эпидемиологическим правилам, которые действовали в феврале. "Это мы должны понимать и закладывать в экономическое развитие, все предприниматели это понимают и учитывают уже", - добавил министр.

"Если вы меня сейчас будете спрашивать, как мы это оценили вот, условно, в транспорте, или как это все будет работать в торговле и так далее - конечно, оценки по (снятию ограничений - прим. ТАСС) каждой отрасли мы не делали, просто потому что пока оценивать нечего", - подчеркнул министр. "Слишком много неопределенности", - добавил он.

"Восстановление и туризма и авиасообщения будут зависеть от развития ситуации с коронавирусом, с эпидемиологической ситуацией, обстановкой в регионах - с одной стороны. А с другой стороны - насколько удастся найти компромисс между санитарными врачами и отраслью по тем или иным ограничениям и мерам. Сейчас этот диалог идет", - сообщил Решетников.

Решетников отметил, что новый макропрогноз социально-экономического развития России на 2020-2023 годы подготовлен в условиях высокой неопределенности, Минэкономразвития уточнит его параметры в августе и сентябре.

"Сразу отмечу, что у нас все условия подготовлены в условиях высокой неопределенности, сами понимаете, что сейчас у нас все определяется не экономическими, а скорее эпидемиологическими вопросами, поэтому конечно все это несколько затрудняет прогнозирование. Поэтому параметры прогноза - это предусмотрено и бюджетным процессом, будут уточняться и в августе, и в сентябре", - сказал Решетников журналистам.

Меры поддержки

Решетников также сообщил, что прогноз социально-экономического развития не учитывает меры, которые закладываются сейчас в план восстановления экономики.

"Этот прогноз не учитывает меры, которые мы сейчас закладываем в разрабатываемый план восстановления экономики. Мы отдельно его смотрим, отдельно наполняем и обсуждаем. В понедельник мы его представим в правительство потом будем дорабатывать в правительстве", - отметил Решетников.

Он подчеркнул, что, помимо существующего базового прогноза, планируется представить в плане целевой прогноз.

"В целом, еще раз подчеркну: план будет оцифрован отдельно. И с учетом этого, те показатели которые вносим - это базовый прогноз. Очевидно, будет еще целевой прогноз в плане представлен", - заявил министр.