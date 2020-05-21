МЭР ожидает падения ВВП во II квартале на 9,5%

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. По оценкам Минэкономразвития (МЭР), наибольшее падение ВВП в этом году ожидается во II квартале - на 9,5% в годовом выражении, в III и IV кварталах прогнозируется падение на 6,3% и 5,2% соответственно. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"По поводу темпов роста ВВП. У нас оценка: I квартал + 1,6% [в годовом выражении], II квартал минус 9,5%, III квартал - минус 6,3%, IV квартал - минус 5,2%. Соответственно, весь год - минус 5%", - сообщил Решетников.

Министр отметил, что по мере ослабления карантинных ограничений ожидается восстановление ВВП в квартальном выражении с третьего квартала и постепенное восстановление годовой динамики.

Дефицит федерального бюджета в 2020 году составит 8,5% ВВП, сообщил Решетников.

Инвестиции в основной капитал в России сократятся в 2020 году на 12%, считают в Минэкономразвития. Промпроизводство в РФ в 2020 г. упадет на 5,4%, в 2021-2022 гг. ожидается рост на 3,3%, в 2023 г. - на 3,4%.