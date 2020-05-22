Минэкономразвития рассчитывает, что цена нефти в 2020 году составит $31,1

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Среднегодовой курс рубля в 2020 году составит 72,6 рубля за доллар при цене нефти $31,1 за баррель, говорится в обновленном прогнозе социально-экономического развития России на 2020 год и период 2021-2023 годов, подготовленный Минэкономразвития. По данным министерства, в 2021 году среднегодовой курс составит 74,7 рубля за доллар при цене нефти $35,4 за баррель, 73,3 рубля за доллар при нефти в $42,2 за баррель и 72,1 рубля за доллар при нефти в $45,6 за баррель.

По словам главы министерства Максима Решетникова, заложенная в макропрогноз цена нефти не несет угрозы для стабильности экономики РФ. "С учетом проводимой нашей макроэкономической политики, накопленных резервов такой уровень цен на нефть, как вы понимаете, не является угрозой для макроэкономической стабильности", - сказал Решетников журналистам.

По его словам, Минэкономразвития рассчитывает, что курс рубля на конец 2020 года составит 75-76 рублей за доллар.