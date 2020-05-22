Исследование: России не грозит кризис как в 90-е

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. России из-за пандемии коронавируса не грозит кризис той глубины, которая была в 90-х годах. Для этого нет предпосылок в экономике и финансовом секторе, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG) "Не "пересидеть" пандемию, а выиграть в кризис", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Места для более жесткого сценария с условным названием "Вторые 90-е" мы пока не видим, для этого нет предпосылок структурного характера в экономике и финансовом секторе. Также отличие данного кризиса от прошлых в мировом масштабе - он не связан с критическим разрушением физического или человеческого капитала и пока прогнозируется в относительно небольших потерях для ВВП, если не перейдет в структурный кризис при отсутствии достаточной господдержки", - говорится в исследовании.

Три сценария кризиса

В зависимости от ситуации вокруг COVID-19, BCG выделяет три основных сценария развития кризиса в России: "Отскок", "Тяни-толкай" и "Критический спад".

Сценарий "Отскок" будет характеризоваться временной приостановкой деятельности сферы услуг и непродовольственной розницы в результате локдауна, который продлится примерно два месяца в каждом регионе. После окончания самоизоляции бизнес достаточно быстро восстановится и вернется к росту. Основным индикатором сценария является рост безработицы в результате сокращений и закрытия предприятий малого и среднего бизнеса.

Для сценария "Тяни-толкай" будет характерен короткий локдаун, который окажется неэффективным, и постоянные повторные всплески заболеваемости вплоть до появления вакцины (не раньше конца 2020 года). "В результате экономика переходит в режим "контролируемого риска", т.е. открывается и закрывается в зависимости от уровня заболеваемости. Длительный локдаун ведет к дальнейшему сокращению сферы услуг и ретейла, падению спроса на недвижимость и сокращению производства и оптовой торговли. Основным индикатором начала сценария является волна банкротств малого и среднего бизнеса", - говорится в исследовании.

При реализации сценария "Критический спад" вирусный кризис затягивается, используются более жесткие и длительные карантинные меры. В результате приостанавливается промышленное производство и строительство, что ведет к снижению спроса на ресурсы, в первую очередь, углеводороды и сталь. Начинается масштабный кризис ликвидности по всей экономике, создающий чрезмерную нагрузку на банковскую систему. Основным индикатором начала сценария является рост закредитованности крупного бизнеса.

По мнению авторов исследования, наиболее вероятным сценарием развития кризиса в России является сценарий "Тяни-толкай". "При таком сценарии государству необходимо научиться управлять циклами, чтобы ограничить заболеваемость и минимизировать ущерб для экономики", - говорится в исследовании.

"Пандемия быстро не отступит. Экономическая активность будет идти вслед за эпидемиологической ситуацией, - мы должны учиться жить и работать в режиме "Тяни-толкай", с медленным включением и вероятностью местных выключений в следующие год-полтора. Все это время бизнесу нужно не только готовиться, но и жить в новой нормальности, принимая новые правила игры в работе с партнерами и клиентами", - подытожил управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики по работе с государственным сектором в СНГ Сергей Перапечка.