Минэкономразвития оценило влияние пандемии COVID-19 на экономику России

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития в четверг представило обновленный прогноз социально-экономического развития России на 2020-2023 годы, в котором уточнило основные параметры с учетом влияния пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Согласно новому прогнозу министерства, экономика России по итогам 2020 года упадет на 5%, а самым провальным станет второй квартал, по его итогам спад составит 9,5% в годовом выражении.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников подчеркнул, что новый макропрогноз является базовым и подготовлен в условиях высокой неопределенности из-за непредсказуемости снятия карантинных мер, поэтому министерство уточнит его параметры в августе - сентябре. Кроме того, макропрогноз не учитывает мер, которые закладываются сейчас в план восстановления экономики. В январе, до начала эпидемии коронавируса в России, МЭР прогнозировало рост экономики в 2020 году на 1,9%, в 2021 - на 3,1%.

На докризисный уровень, по мнению министерства, российская экономика вернется не ранее первого полугодия 2022 года. "Ключевой фактор снижения ВВП в текущем году - это внутренние ограничения, собственно, это второй квартал и постепенный выход. В 2021 году пока ожидаем восстановления экономики на 2,8 [процента]. Если говорить в годовом выражении, то выход на предкризисные уровни - это пока первое полугодие 2022 года", - сказал Решетников журналистам на брифинге, добавив, что министерство ожидает снятия карантинных ограничений в августе - сентябре.

По оценкам Минэкономразвития, наибольшее падение ВВП в этом году ожидается во втором квартале, когда экономика страны была замедлена из-за карантина - на 9,5% в годовом выражении. В третьем и четвертом кварталах прогнозируется замедление спада до 6,3% и 5,2% соответственно. Министр отметил, что по мере ослабления карантинных ограничений активная фаза восстановления экономики начнется в четвертом квартале и продолжится в 2021 году. В последующие годы экономика России будет расти на 2,8% в 2021 году, 3% в 2022 году и 3,1% в 2023 году.

Реальные доходы и безработица

Безработица в России в 2020 году станет максимальной с 2011 года и вырастет до 5,7% . Со следующего года уровень безработицы начнет снижаться: в 2021 году он составит 5,4%, в 2022 году - 4,9%, в 2023 году - 4,7%.

Реальные располагаемые доходы населения по итогам текущего года сократятся на 3,8%, после чего начнут расти на 2,8% в 2021 году, на 2% в 2022 и на 2,6% в 2023 году. По словам Решетникова, во втором квартале реальные доходы населения снизятся на 6%, без принятия антикризисных мер по поддержке населения падение составило бы 7,5%.

Инфляция, цены на нефть и курс рубля

Инфляция в РФ не превысит таргет и составит 4% в 2020-2023 годах. В январской версии прогноза министерство рассчитывало, что инфляция в 2020 году составит 3%.