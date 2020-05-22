Минэкономразвития оценило влияние пандемии COVID-19 на экономику России

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития в четверг представило обновленный прогноз социально-экономического развития России на 2020-2023 годы, в котором уточнило основные параметры с учетом влияния пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Согласно новому прогнозу министерства, экономика России по итогам 2020 года упадет на 5%, а самым провальным станет второй квартал, по его итогам спад составит 9,5% в годовом выражении.
- В Минэкономразвития заявили, что инфляция в России составит 4% в 2020-2023 годах
- Решетников назвал первоочередную задачу плана восстановления экономики
- В Минэкономразвития рассказали, когда российская экономика вернется к докризисному уровню
- Решетников заявил, что сложно прогнозировать ситуацию на рынке нефти после сделки ОПЕК+
Глава Минэкономразвития Максим Решетников подчеркнул, что новый макропрогноз является базовым и подготовлен в условиях высокой неопределенности из-за непредсказуемости снятия карантинных мер, поэтому министерство уточнит его параметры в августе - сентябре. Кроме того, макропрогноз не учитывает мер, которые закладываются сейчас в план восстановления экономики. В январе, до начала эпидемии коронавируса в России, МЭР прогнозировало рост экономики в 2020 году на 1,9%, в 2021 - на 3,1%.
На докризисный уровень, по мнению министерства, российская экономика вернется не ранее первого полугодия 2022 года. "Ключевой фактор снижения ВВП в текущем году - это внутренние ограничения, собственно, это второй квартал и постепенный выход. В 2021 году пока ожидаем восстановления экономики на 2,8 [процента]. Если говорить в годовом выражении, то выход на предкризисные уровни - это пока первое полугодие 2022 года", - сказал Решетников журналистам на брифинге, добавив, что министерство ожидает снятия карантинных ограничений в августе - сентябре.
По оценкам Минэкономразвития, наибольшее падение ВВП в этом году ожидается во втором квартале, когда экономика страны была замедлена из-за карантина - на 9,5% в годовом выражении. В третьем и четвертом кварталах прогнозируется замедление спада до 6,3% и 5,2% соответственно. Министр отметил, что по мере ослабления карантинных ограничений активная фаза восстановления экономики начнется в четвертом квартале и продолжится в 2021 году. В последующие годы экономика России будет расти на 2,8% в 2021 году, 3% в 2022 году и 3,1% в 2023 году.
Реальные доходы и безработица
Безработица в России в 2020 году станет максимальной с 2011 года и вырастет до 5,7% . Со следующего года уровень безработицы начнет снижаться: в 2021 году он составит 5,4%, в 2022 году - 4,9%, в 2023 году - 4,7%.
Реальные располагаемые доходы населения по итогам текущего года сократятся на 3,8%, после чего начнут расти на 2,8% в 2021 году, на 2% в 2022 и на 2,6% в 2023 году. По словам Решетникова, во втором квартале реальные доходы населения снизятся на 6%, без принятия антикризисных мер по поддержке населения падение составило бы 7,5%.
Инфляция, цены на нефть и курс рубля
Инфляция в РФ не превысит таргет и составит 4% в 2020-2023 годах. В январской версии прогноза министерство рассчитывало, что инфляция в 2020 году составит 3%.
Минэкономразвития прогнозирует, что промышленное производство в стране в 2020 году упадет на 5,4%, в 2021-2022 годах ожидается рост на 3,3%, в 2023 году - на 3,4%.
Среднегодовой курс рубля в 2020 году составит 72,6 рубля за доллар при цене нефти $31,1 за баррель. Курс рубля на конец 2020 года ожидается на уровне 75-76 рублей за доллар. В 2021 году среднегодовой курс составит 74,7 рубля за доллар при цене нефти $35,4 за баррель, 73,3 рубля за доллар при нефти в $42,2 за баррель и 72,1 рубля за доллар при нефти в $45,6 за баррель.
Решетников отметил, что заложенная в макропрогноз цена нефти не несет угрозы для стабильности экономики РФ. При этом он проявил осторожность с прогнозом ситуации на рынке нефти в результате сделки ОПЕК+. По его словам, сложно сказать, насколько устойчиво восстановление рынка нефти в результате сделки, на рынке до конца года остаются большие запасы нефти. "Сделка ОПЕК+ помогла стабилизировать ситуацию на рынке нефти, но насколько восстановление устойчиво - сказать сложно. На рынок до конца года будут давить большие запасы нефти", - сказал он.
Торговля и экспорт
Объем экспорта товаров из РФ в 2020 году сократится более чем на треть, до $268 млрд, импорт снизится на 21%, до $200 млрд, следует из прогноза министерства. В последующие три года показатели постепенно будут восстанавливаться. Так, экспорт товаров из РФ в 2021 году возрастет до $301 млрд, в 2022 году - до $360 млрд, в 2023 году - до $400 млрд. Импорт товаров в РФ в 2021 году составит $227 млрд, в 2022 году - $256 млрд, в 2023 году - $280 млрд.
Оборот розничной торговли в РФ в 2020 году снизится на 5,2% после роста на 1,9% в 2019 году. В 2021 году ожидается рост оборота розничной торговли на 4%, в 2022 году - на 3,2%, в 2023 году - на 2,8%.
Инвестиции в основной капитал в России сократятся в 2020 году на 12%, а в 2021 году - вырастут на 4,9%.
План восстановления экономики
Решетников рассказал также о задачах общенационального плана восстановления экономики России, который правительство готовит по поручению президента РФ Владимира Путина. В понедельник Минэкономразвития представит план правительству.
Первоочередная задача общенационального плана восстановления экономики - рост доходов граждан, восстановление эффективной занятости, перезапуск инвестиционного цикла, сообщил журналистам министр экономического развития. По его словам, одна из основных структурных задач плана - запустить новые механизмы, снять все барьеры в цифровизации и удаленной работе.
Долгий путь в гору
По мнению Решетникова, экономика России продемонстрировала большую прочность, чем казалось в апреле, но в период восстановления после того, как эпидемия закончится, предстоит "долгий путь в гору".
"Очевидно, что экономика обладает большим запасом прочности, чем, может быть, казалось нам в какие-то моменты апреля. Но в то же время сейчас идут большие дискуссии внутри, каким будет восстановление. По крайней мере, V-образного восстановления особо никто уже ни в экспертных кругах, ни у нас не ожидает. Очевидно, что определенный отскок будет, но он будет очень невысоким, а дальше нам предстоит такой достаточно долгий путь в гору, я бы сказал", - поделился мнением с журналистами Решетников.