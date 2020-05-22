Опрос: почти треть россиян считают расходы на маски и антисептики ощутимыми

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Почти треть россиян ощутили влияние расходов на медицинские маски и антисептические средства на свой бюджет, показал опрос страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", проведенный еще до введения в ряде регионов масочного режима.

"Траты на медицинские маски и антисептические средства в марте не повлияли на размер и структуру расходов большинства россиян (70,8%). У 21,9% респондентов ожидаемо выросли расходы на эту статью в бюджете, а 7,3% опрошенных посетовали, что ради приобретения средств защиты им пришлось отказаться от покупки других товаров", - говорится в исследовании.

Заметнее всего расходы на маски и антисептики повлияли на бюджеты жителей Кабардино-Балкарии: у 35% опрошенных из этого региона расходы выросли, а 7,5% ради приобретения средств защиты были вынуждены отказаться от покупки других товаров.

Похожая ситуация наблюдалась в Бурятии: 38% респондентов сообщили об увеличении расходов, 3,8% ради приобретения средств защиты были вынуждены отказаться от покупки других товаров.

В Астраханской области структура расходов изменилась у 34,4% опрошенных, а 3,1% респондентов ради покупки средств защиты были вынуждены отказаться от покупки других товаров.

В Москве 13,5% респондентов сообщали об изменении структуры расходов (на момент проведения опроса), а 5,4% ради покупки средств защиты были вынуждены отказаться от покупки других товаров. В Подмосковье 28% респондентов сообщали о росте расходов.

Наибольшая доля респондентов, которые заявили, что траты на маски и антисептики никак не сказалась на их структуре расходов, наблюдалась в Санкт-Петербурге (88,9%) и Ленинградской области (100%).

В исследовании страхов и финансового поведения россиян в условиях пандемии COVID-19 приняли участие 1 508 респондентов из всех федеральных округов. Из них 49,3% мужчин и 50,7% женщин.