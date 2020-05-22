Россияне рассказали, на что стали чаще брать кредиты в период пандемии

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россияне в период пандемии коронавируса стали подавать больше заявок на кредиты на ремонт и неотложные нужды, показал опрос, проведенный финансовым маркетплейсом "Юником24".

"С началом пандемии резко поменялись предпочтения россиян и причины оформления кредитных средств. В этом году около 60% заявок, то есть практически две трети, направляется на неотложные нужды. Еще 20% на время режима самоизоляции решили заняться ремонтом, которые откладывали. Интересно отметить, что в 70% случаев клиенты собираются обойтись собственными силами и не привлекать профессиональных мастеров", - отмечается в исследовании.

10% респондентов в качестве цели кредита указали ремонт автомобиля, так как решили отказаться от общественного транспорта или собираются использовать автомобиль для заработка. Еще 5% опрошенных кредит требуется для подготовки к дачному сезону, остальные респонденты назвали другие причины.

Для сравнения, согласно опросу, проведенному в прошлые майские праздники, 50% респондентов планировали потратить кредит на неотложные нужды в связи с возросшими тратами, около 20% хотели потратить деньги на ремонт квартиры, 15% - на поездки и отдых в период майских праздников, 15% - на подготовку к дачному сезону, 5% - на подготовку к выпускным.

"С начала режима самоизоляции люди перешли от потребительской модели трат к сберегательной. То есть если раньше многим заемщикам были свойственны эмоциональные покупки или приобретения впрок, то сейчас все продиктовано необходимостью - ссуды берутся на то, что действительно нужно", - поясняет президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

По его мнению, такой подход может снизить число дефолтов по кредитам, так как эмоциональный покупки увеличивают риск просрочки в 2-3 раза.