Китай будет следовать торговым договоренностям с США, несмотря на трудности

ПЕКИН, 22 мая. /ТАСС/. Китайские власти намерены придерживаться торговых договоренностей с Соединенными Штатами и обеспечат выполнение соглашения по первой фазе двусторонней сделки. Об этом говорится в докладе, опубликованном в пятницу на 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 13-го созыва.

"Пекин будет претворять в жизнь соглашение по первой фазе торговой сделки между КНР и США, - говорится в нем. - Мы будем решительно оберегать многостороннюю торговую систему, принимать активное участие в реформировании ВТО".

В документе подчеркивается, что Пекин также намерен содействовать заключению соглашения о всестороннем региональном экономическом партнерстве, продвигать переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли в формате Китай - Япония - Республика Корея.

Власти КНР обеспечат стабильное развитие внешнеторговых отношений и инвестиционных связей с другими странами, даже несмотря на эпидемию нового коронавируса. "В условиях меняющейся внешней обстановки мы должны непоколебимо придерживаться курса на увеличение открытости по отношению к внешнему миру, сохранять стабильные цепочки производства и поставок, содействовать реформам и развитию посредством расширения открытости. <...> Мы должны сохранить стабильность во внешней торговле", - отмечается в нем.

Согласно документу, Пекин намерен активно привлекать зарубежный капитал. "Для этого будет значительно сокращен негативный список, регламентирующий доступ иностранных инвестиций на китайский рынок", - говорится в докладе.

ВВП

Правительство КНР не стало устанавливать целевое значение темпов роста экономики Китая на 2020 год. "В настоящий момент эпидемия еще не подошла к концу, и задачи развития страны необычайно сложны. Нам необходимо приложить все усилия к тому, чтобы снизить до минимума урон, нанесенный эпидемией, и осуществить цели и задачи социально-экономического развития, намеченные на этот год", - указывается в документе.

Величина дефицита государственного бюджета Китая составит в 2020 году более 3,6% от ВВП страны. "В 2020 году доля бюджетного дефицита в ВВП планируется в размере от 3,6%, его общий объем увеличится на 1 трлн юаней по сравнению с прошлым годом", - говорится в докладе.

В 2019 году величина дефицита государственного бюджета Китая достигла 2,76 трлн юаней (порядка $412 млрд) и составляла около 2,8% от ВВП страны.

Уровень инфляции

Уровень инфляции в Китае в текущем году достигнет порядка 3,5%. "Рост потребительских цен предполагается примерно на уровне 3,5%", - сказано в документе.

По итогам прошлого года индекс потребительских цен (CPI) Китая - ключевой показатель уровня инфляции - вырос на 0,8% - до 2,9% в годовом выражении. В 2018 год индекс CPI в КНР составил 2,1%.

Снижение налоговой нагрузки

Власти Китая намерены сократить налоговое бремя и отчисления на социальное страхование с предприятий на 2,5 трлн юаней (порядка $352,6 млрд). "По предварительным подсчетам, годовая налоговая нагрузка на предприятия будет дополнительно снижена более чем на 2,5 трлн юаней", - говорится в докладе.

Правительство выпустит специальные гособлигации на сумму в 1 трлн юаней (около $141 млрд) для финансирования борьбы с эпидемией. "Будут выпущены специальные гособлигации на сумму 1 трлн юаней для финансирования борьбы с эпидемией", - сказано в документе.

Поддержка населения

Китай в текущем году намерен в приоритетном порядке обеспечить народное благосостояние, а также одержать безоговорочную победу в борьбе бедностью в рамках построения общества средней зажиточности. "В текущем году следует в приоритетном порядке стабилизировать занятость и обеспечить народное благосостояние, одержать решительную победу в интенсивной борьбе с бедностью и всемерно выполнить задачи полного построения среднезажиточного общества", - говорится в докладе.

Власти Китая намерены создать свыше 9 млн новых рабочих мест. "В городах и поселках будет создано более 9 млн новых рабочих мест, уровень безработицы будет удерживаться на уровне примерно 6%, а уровень зарегистрированной безработицы - на уровне порядка 5,5%", - говорится в документе.

Капитал проектов

Уставной капитал государственных железнодорожных проектов КНР увеличится на 100 млрд юаней (около $14 млрд). "Мы будем совершенствовать рыночные механизмы инвестирования и финансирования, поддерживать участие негосударственных предприятий в этой деятельности на равноправной основе", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что власти намерены проводить отбор "лучших проектов, не создающих негативных последствий, чтобы гарантировать эффективность инвестиций в долгосрочной перспективе".

Китай активно развивает как железнодорожный, так и все прочие виды транспорта. В 2019 году капиталовложения в соответствующую инфраструктуру составили 2,6 трлн юаней (около $386,7 млрд).