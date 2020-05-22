На Камчатке для резидентов ТОР построят систему теплоснабжения от термальных вод

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая. /ТАСС/. Строительство новой системы теплоснабжения от Верхне-Паратунского месторождения термальных вод начнется в 2020 году в Камчатском крае. Она нужна для реализации проектов территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка". Об этом сообщил в пятницу ТАСС Дмитрий Мишалов, начальник производственно-технического отдела компании "Тепло Земли", которая и займется строительством.

"Наша компания построит трубу протяженностью 21 км с подключением к скважинам Верхне-Паратунского термального месторождения, а также установит насосные группы для обеспечения транспортировки воды к конечным потребителям, в том числе резидентам ТОР "Камчатка". Мы начнем строительство уже в этом году, срок сдачи проекта в эксплуатацию - 2023 год", - сказал Мишалов.

Верхне-Паратунское месторождение находится в уникальной курортной зоне, и создание инфраструктуры для работающих здесь резидентов ТОР, по мнению Мишалова, будет способствовать повышению туристической привлекательности Камчатки. Он добавил, что заявленная стоимость проекта - около 2,8 млрд рублей, и эти средства выделят из федерального бюджета.

Статус резидентов ТОР "Камчатка" получили 98 организаций, общий объем инвестиций по заключенным соглашениям превысил 120 млрд рублей, планируется создание почти 8 тыс. рабочих мест. Резидентами ТОР в реализацию инвестиционных проектов вложено почти 11 млрд рублей и создано 3,2 тыс. рабочих мест. Камчатка является лидером по числу резидентов ТОР, но при этом вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в феврале назвал работу краевых властей с инвесторами недостаточно эффективной.

"Тепло Земли" - ресурсоснабжающая организация Камчатки. Один из видов ее деятельности - проведение поисково-разведочных работ, освоение и ввод в эксплуатацию новых месторождений подземных термальных вод, минеральных и пресных вод.