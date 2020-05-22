Банк Японии объявил о новой схеме поддержки бизнеса в условиях пандемии

ТОКИО, 22 мая. /ТАСС/. Банк Японии (Центробанк) утвердил новый план поддержки малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, пострадавших из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом. Соответствующее решение принято в пятницу по итогам экстренного заседания регулятора.

В частности, банк будет предоставлять беспроцентные займы объемом до 100 млрд иен ($929 млн) организациям, которые занимаются выдачей кредитов бизнесу. Через них малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели смогут получить кредиты без процентов и без залога. Схема будет действовать до марта следующего года.

В апреле Банк Японии из-за коронавируса также снял ограничения на закупки государственных облигаций. Кроме того, регулятор расширил границу годовой закупки корпоративных облигаций и акций коммерческих компаний с 7,4 трлн до 20 трлн иен ($187 млрд). Это должно помочь организациям, сталкивающимся с трудностями в ведении бизнеса в условиях пандемии, легче привлекать дополнительные средства для своей деятельности.

Помимо этого, регулятор смягчил свою кредитно-денежную политику и в два раза увеличил объемы операций с биржевыми фондами ETF - до 12 трлн иен ($112 млрд).

Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,2 тыс., умерли более 800 человек. Свыше 13 тыс. человек выздоровели.