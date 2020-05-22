Власти Бурятии направят более 52 млн рублей на поддержку туротрасли в условиях пандемии

УЛАН-УДЭ, 22 мая. /ТАСС/. Власти Бурятии направят на поддержку предпринимателей, работающих в туристической отрасли, более 52 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пятницу в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Президент России Владимир Путин 6 мая на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы поручил руководителям регионов подготовить планы по выходу из режима ограничений на период после 11 мая. С 13 мая власти Бурятии начали ослаблять режим самоизоляции, открылись промышленные предприятия, торговые компании, людям разрешено совершать прогулки, заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе. С 29 мая в республике для местных жителей откроются турбазы на Байкале, а с 1 июня, по предварительным данным - санаторно-курортные учреждения.

"Субъектам малого и среднего предпринимательства сферы туристических услуг в Бурятии будет предоставлена поддержка на общую сумму 52,2 млн рублей в рамках мер, разработанных правительством республики", - сообщили в штабе.

В этом году в регионе в связи с пандемией коронавируса прогнозируют снижение доходов отрасли туризма на 80% по отношению к прошлогоднему показателю. В 2019 году объем платных услуг составил около 3 млрд рублей, в консолидированный бюджет было уплачено 163 млн рублей налогов.

Кроме федеральных мер поддержки компаниям в сфере туризма в Бурятии оказывается региональная поддержка - это субсидии туроператорам в размере 80% затрат на аренду помещений за три месяца, в бюджете республики для этих целей предусмотрено около 1 млн рублей, еще порядка 27 млн рублей выделено для возмещения гостиницам и отелям 80% затрат на оплату коммунальных услуг за три месяца. Третья мера поддержки - субсидия туроператорам на оплату договоров страхования гражданской ответственности для включения в федеральный реестр туроператоров. Кроме того, власти республики субсидируют затраты коллективных средств размещения на приобретение бактерицидных рециркуляторов, также возможно возмещение части затрат еще по 11 направлениям - по итогам конкурса туркомпании могут рассчитывать на помощь при строительстве локальных очистных сооружений, водозаборных скважин, обустройства безбарьерной среды, строительства газовых котельных, бассейнов и прочего. Еще 5 млн рублей предусмотрено на грантовую поддержку победителей конкурса проектов в сфере сельского, экологического, социального и событийного туризма, проектов, направленных на повышение привлекательности Бурятии.

В этом году власти республики отменили из-за пандемии крупные фестивали - "Неделя туризма на Великом Шелковом пути", "Гастрономическая карта России", мероприятия в сфере туризма по празднованию 400-летия со дня рождения Протопопа Аввакума. Средства, заложенные на их проведение, перенаправлены на сохранение рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства в сфере туруслуг. В настоящее время в регионе работают 30 туроператоров, 507 коллективных средств размещения, 114 турагентств и 14 санаторно-курортных учреждений.

COVID-19 в Бурятии

По последним данным, в Бурятии зарегистрировано 1124 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 664 - в Улан-Удэ.

Ранее завершили лечение и выписались из больниц 480 человек, умерли шесть человек. Проходят лечение в стационарах 462 больных, на амбулаторном лечении, в пансионате, - 176 пациентов.