ТПП предлагает привлечь малый и средний бизнес к реализации проекта "Доступный интернет"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила привлечь малый и средний бизнес к реализации проекта "Доступный интернет". Об этом говорится в письме вице-президента палаты Максима Фатеева в адрес заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин предложил подготовить проект "Доступный интернет" по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Согласно этому поручению, Минкомсвязи и другие ответственные ведомства должны подготовить соответствующую нормативную базу, в том числе создать список социально значимых интернет-ресурсов, для которых будет отключена тарификация.

"Известно, что в рамках обсуждения путей реализации проекта рассматривается вопрос о предоставлении бесплатного доступа к социально значимым ресурсам на основе использования обратных прокси серверов/системы доставки контента (CDN) на базе ПАО "Ростелеком". Торгово-промышленная палата <…> предлагает предусмотреть механизм привлечения малого и среднего бизнеса, предоставляющего услугу CDN на территории РФ, в реализации проекта "Доступный интернет", в том числе для получения экспертных оценок по данному проекту, а также возможного использования инновационных технологий данных компаний для учета (подсчета) и дистрибьюции трафика от социально значимых ресурсов", - говорится в документе.

По мнению Фатеева, в случае развертывания системы доставки контента на базе ПАО "Ростелеком" и его дочерних организаций, предоставляющих данные услуги, "представители отечественного малого и среднего IT бизнеса, имея собственные технологические решения и инфраструктуру, не смогут принять участие в реализации проекта".

Также ТПП предлагает предоставить возможность другим операторам связи подготовить предложения по реализации CDN сети для обеспечения бесплатного доступа к упомянутым ресурсам, для поиска оптимального варианта исполнения данного проекта.