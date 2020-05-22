Антикоронавирусные меры: какую еще поддержку получат экономика и население

Правительство получает право менять условия и особенности итоговой аттестации школьников и приема в вузы.

Один из вариантов таких изменений — результаты промежуточной аттестации могут засчитать в качестве результатов государственной итоговой аттестации (ГИА) для учеников 9-х и 11-х классов. Так, в этом году девятиклассники не будут сдавать ОГЭ — в аттестат пойдут годовые оценки, а одиннадцатиклассники будут сдавать только те ЕГЭ, которые им понадобятся для поступления в вуз.

Конкретные формы промежуточной аттестации устанавливают сами учебные заведения.