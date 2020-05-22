Антикоронавирусные меры: какую еще поддержку получат экономика и население

За последние месяцы власти приняли различные меры, чтобы помочь и простым гражданам, и бизнесу пережить ситуацию с распространением нового коронавируса. Теперь Госдума приняла в третьем чтении новый закон о мерах поддержки экономики при пандемии. Разобрались, что планируется сделать.
Увеличить пособие на детей для неработающих родителей
- Пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, опекунов или других родственников, которые о нем фактически заботятся, вырастет до 6 752 рублей на каждого из детей, вне зависимости от того, какими по счету они родились. Сейчас по закону это 1,5 тыс. рублей — на первого и 3 тыс. рублей — на второго и последующего ребенка. Хотя с учетом всех индексаций с 1 февраля 2020 года власти платили 3 375 рублей — на первого и 6 751 рубль — на второго и далее. При этом, если за малышом ухаживают несколько родственников, на пособие может претендовать только кто-то один.
- Увеличится максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы уже во время декретного отпуска: с 6 тыс. до 13 504 рублей.
Изменить правила возврата билетов и переноса турпоездок
Правительство получит право:
- устанавливать условия изменения или отмены брони в гостиницах, а также правила возврата денег за них;
- в случае чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности разрешать перевозчикам в одностороннем порядке менять условия перевозки или возврата средств. Это касается и авиакомпаний, и водного, и железнодорожного транспорта. Некоторые авиаперевозчики уже заявили о планах узаконить ваучеры вместо возврата денег за билеты. Здесь читайте подробнее о том, что делать пассажирам, которые купили билет и теперь никуда не поедут;
- устанавливать в 2020–2021 годах правила, как именно туроператоры могут исполнять, менять или расторгать договоры, которые они заключили до 31 марта 2020 года. То есть речь идет о возможности для туроператоров перенести тур на другое время или изменить сроки и условия возврата денег. Касается поездок и по России, и за рубеж;
- уменьшать размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности или переносить срок его внесения.
Поддержать малое и среднее предпринимательство
- Те представители МСП, которые раньше арендовали государственное или муниципальное имущество и решили его выкупить в рассрочку до введения в 2020 году режима повышенной готовности или ЧС в регионе, смогут получить отсрочку платежей на срок от шести до 12 месяцев. Проценты за это время начисляться не будут, также запрещено выставлять штрафы или неустойки за опоздание по выплатам.
- Срок, за который предприниматели МСП должны полностью выплатить административный штраф, вырос с 60 до 180 дней. Но только до конца 2020 года. И это не касается штрафов за нарушение антикоронавирусных мер.
- Арендаторы из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики вправе потребовать от арендодателя уменьшить арендную плату — максимум на год. Если за две недели стороны не договорятся, то арендатор получает право в одностороннем порядке без санкций расторгнуть договор аренды, но только до 1 октября 2020 года. При этом обеспечительный платеж (как депозит при найме жилья физлицами) остается у арендодателя. Также принятый закон уточнил список объектов недвижимого имущества, которые подпадают под его действие.
Помочь самозанятым
Самозанятые россияне получат помощь в размере одного МРОТ — 12 130 рублей. Эти деньги можно будет потратить на уплату налогов или долгов по ним. Если предприниматель не успеет использовать все средства в 2020 году, то остаток перенесут на 2021 год.
Перенести или облегчить школьные экзамены
Правительство получает право менять условия и особенности итоговой аттестации школьников и приема в вузы.
Один из вариантов таких изменений — результаты промежуточной аттестации могут засчитать в качестве результатов государственной итоговой аттестации (ГИА) для учеников 9-х и 11-х классов. Так, в этом году девятиклассники не будут сдавать ОГЭ — в аттестат пойдут годовые оценки, а одиннадцатиклассники будут сдавать только те ЕГЭ, которые им понадобятся для поступления в вуз.
Конкретные формы промежуточной аттестации устанавливают сами учебные заведения.
Уточнить правила оказания медпомощи при ЧС
Правительство получает право:
- самостоятельно устанавливать правила, как россиянам будут оказывать медицинскую помощь в условиях чрезвычайных ситуаций или при угрозе распространения болезни, которая представляет опасность для окружающих;
- определять порядок сбора и учета информации о распространении опасных заболеваний и состав такой информации.
Увеличить производство антисептиков
Сейчас по закону весь этиловый спирт или спиртосодержащая продукция, которую конфискуют из-за правонарушений, должны быть уничтожены. Теперь их могут направить на переработку или использование. Предполагается, что они пойдут на производство дезинфицирующих средств — в случаях, которые определит правительство.
Предусмотреть возможность переноса переписи населения
Закон отменил до 1 января 2022 года положение, требующее проводить Всероссийскую перепись не реже чем один раз в десять лет. Это позволит отложить ее — ранее Росстат предлагал перенести перепись на 2021 год.
Но в закон вошли не все поправки, которые предлагали и правительство, и депутаты. Те из них, что заслуживают внимания, Госдума собрала в отдельное постановление и рекомендовала министерствам учесть в работе.