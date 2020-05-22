Сечина утвердили на пост главного исполнительного директора "Роснефти"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Роснефти" принял решение о назначении Игоря Сечина главным исполнительным директором еще на пять лет, говорится в сообщении компании.

"Назначить с 24 мая 2020 года Сечина Игоря Ивановича на должность единоличного исполнительного органа ПАО НК "Роснефть" сроком на 5 лет", - говорится в сообщении. Доля участия Сечина в уставном капитале "Роснефти" составляет 0,1273%.

Ранее правительство РФ утвердило директивы для продления контракта главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина еще на 5 лет.

Игорь Сечин возглавил "Роснефть" в мае 2012 года. Он был главой совета директоров "Роснефти" с 2004 года по 2011 год. В ноябре 2012 года вновь избран в состав совета директоров компании, в том числе с июня 2013 года является заместителем председателя совета директоров.

"Роснефть" - крупнейшая российская нефтяная компания, добыча жидких углеводородов которой по итогам 2019 года составила 4,67 млн баррелей в сутки (230,2 млн тонн). Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей.