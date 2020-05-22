Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос на 0,8%, до 71,55 руб.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,8%, до отметки в 71,55 руб., курс евро прибавил 0,7%, до 78,23 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:15 мск, доллар продолжил расти и достигал отметки в 71,99 руб. (+1,4%), а курс евро дорожал до 78,55 руб. (+1,1%).

Российский рубль слабеет по отношению к доллару США и евро на фоне снижения нефтяных котировок. Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE падает до $34,05 за баррель (-5,6%), а нефть сорта WTI - до $31,61 за баррель (-6,8%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился на 1%, до отметки 2691,58 пункта, индекс РТС также потерял 1%, до 1194,86 пункта.

По данным на 10:20 мск, индекс Мосбиржи торговался на уровне 2697,16 пункта (-0,8%). В свою очередь, индекс РТС снижался на 2,1%, достигая 1180,79 пункта.

Российские биржевые индексы падают на фоне дешевеющей нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE опускается до $34,08 за баррель (-5,5%), а нефть сорта WTI - до $31,63 за баррель (-6,8%).