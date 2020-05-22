Россия снижает объемы внешних займов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Объемы внешних заимствований Россией снижаются. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Тимур Максимов на панельной дискуссии Валдайского клуба в рамках виртуального саммита Global Solutions.

"Что касается нашей долгосрочной долговой стратегии, она заключалась в создании внутреннего финансового рынка, который позволит нам финансировать государственные расходы и нужды полностью, это означает, что мы не рассчитываем на внешние заимствования, мы не считаем, что они должны играть важную роль в покрытии бюджетного дефицита - это наша долгосрочная стратегия, и нужно сказать, что мы преуспели в достижении этих результатов. Даже если мы полностью откажемся от внешних заимствований в этом году, то безусловно сможем профинансировать наши бюджетные потребности за счет внутренних каналов", - отметил Максимов. "У нас достаточно развитый внутренний финансовый рынок, у нас профицит ликвидности на внутреннем рынке, и на самом деле объемы внешних заимствований снижаются, и таким образом мы можем использовать только потенциал, который предлагает нам внутренний финансовый рынок", - добавил он.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заявил, что Минфин РФ не считает целесообразным значительно наращивать внешние займы из-за их высокой стоимости. Он напомнил, что госдолг РФ в начале января текущего года составлял 12,3% ВВП.