IBM уволила несколько тысяч сотрудников на фоне пандемии

ТАСС, 22 мая. Корпорация IBM приняла решение уволить ряд сотрудников ввиду снижения доходов на фоне пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

"Хотя корпорация при принятии решений всегда учитывает текущую ситуацию в стране и в мире, IBM пошла на сокращение сотрудников, исходя из долгосрочных перспектив нашего бизнеса", - приводятся слова представителя компании Эда Барбини. "Признавая, что данное решение может иметь тяжелые последствия для некоторых сотрудников, IBM предлагает всем уволенным субсидированную медицинскую страховку до июня 2021 года", - отмечается в заявлении.

В тексте не говорится о точном количестве сокращенных сотрудников, но, по данным агентства, счет идет на тысячи. Как подчеркнуло агентство, увольнения затронут в основном работников предприятий в Северной Америке, в том числе в штатах Северная Каролина, Пенсильвания, Калифорния, Миссури и Нью-Йорк.

Ранее о сокращении примерно четверти своих сотрудников объявили другие крупные американские технологические компании - Uber и Airbnb.