Минстрой предложил ускорить оформление техсвидетельств

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Минстрой России предложил сделать быстрой и прозрачной процедуру оформления технических свидетельств, которые разрешают применение новой продукции в строительстве. Для этого разработан проект постановления правительства, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

"Разработанные изменения существенно ускоряют и упорядочивают процедуры подтверждения пригодности новой продукции для применения в строительстве и, чего никогда не было, обеспечивают открытый доступ к информации о выданных технических свидетельствах для всех участников градостроительной деятельности", - приводятся в сообщении слова замглавы Минстроя Дмитрия Волкова.

Проект постановления предусматривает, что заявка о подтверждении пригодности новой продукции предоставляется напрямую в Министерство строительства и ЖКХ России. Таким образом, больше будут не нужны длинные цепочки согласований заявки, на что уходили месяцы. С принятием проекта постановления срок рассмотрения заявки не будет превышать пяти рабочих дней.

Сведения о новой продукции, пригодность которой подтверждена, включая техническое свидетельство, будут размещаться в реестре в открытом доступе.

"Техническое свидетельство - хороший инструмент быстрого вывода новой продукции на строительный рынок при обеспечении безопасности зданий и сооружений. К примеру, это позволило оперативно применить такие новые материалы, как <…> вентилируемые фасадные системы с облицовкой из стеклофибробетона для объектов парка "Зарядье" и Дворца водных видов спорта Лужники", - добавил Волков.