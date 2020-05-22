Роспотребнадзор допустил на предприятия специалистов по маркировке

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор разрешил специалистам по маркировке допуск на предприятия производителей молочной продукции и минеральной воды с соблюдением санитарных требований. Соответствующее письмо ведомства есть в распоряжении ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы предприятий в условиях риска распространения COVID-19, согласно которым на предприятия ограничивался допуск лиц, не связанных с их деятельностью.

"Учитывая, что сотрудникам ЦРПТ (оператор системы маркировки - Центр развития перспективных технологий - прим. ТАСС) необходимо установить на предприятия оборудование, необходимое для маркировки средствами идентификации молочной продукции, считаем, что они не относятся к лицам, не связанным с деятельностью предприятия", - говорится в письме.

В документе уточняется, что аналогичное решение принято для предприятий-производителей минеральной и питьевой воды.

Пилотный проект по маркировке молочной продукции начался в июле 2019 года, с 20 января 2021 года предусмотрено начало обязательной маркировки по определенным группам молочной продукции, по остальным группам - не позднее 1 октября 2021 года. Эксперимент по маркировке воды, согласно постановлению правительства, проводится с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года.