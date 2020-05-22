"Газпром нефть" запустила онлайн-оплату топлива на АЗС для корпоративных клиентов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть" запустила новый сервис для корпоративных клиентов - теперь их сотрудники через карты "ОПТИ 24" могут, не выходя из машины, оплачивать топливо и услуги на АЗС "Газпром нефти" и ее партнеров. Об этом говорится в сообщении компании.

Такая возможность у профессиональных водителей (как правило, сотрудников коммерческих транспортных компаний или госучреждений) появилась благодаря расширению функционала мобильного приложения АЗС.GO, через которое и происходит оплата по карте. Ранее оно было доступно только физическим лицам.

"Мы разработали функционал интеграции сервисной карты с приложением АЗС.GO, чтобы у профессиональных водителей была возможность заправляться, не выходя из машины. Сегодня это не просто элемент комфорта, но и вопрос безопасности, поскольку такой способ заправки сводит к минимуму контакты с персоналом и посетителями на станции. В дальнейшем функционал онлайн-оплаты мы добавим в специализированное приложение для корпоративных клиентов "ОПТИ 24", - сказал директор по региональным продажам "Газпром нефти" Александр Крылов.

Сервисная карта "ОПТИ 24" позволяет корпоративным клиентам заправляться на АЗС, а также получать услуги шиномонтажа, мойки и замены моторного масла. Карту принимают более чем на 3 тыс. АЗС в России и СНГ, а также на 350 станциях сервисного обслуживания. Ежемесячно картами пользуются более 500 тыс. водителей коммерческого транспорта.