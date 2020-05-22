МЭР: динамика промпроизводства в РФ может оставаться слабой в течение длительного времени

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Динамика промышленного производства в России может оставаться слабой в течение длительного времени, при этом динамика обрабатывающей промышленности будет восстанавливаться по мере открытия экономики, добыча полезных ископаемых будет сдерживаться соглашением ОПЕК+. Об этом говорится в обзоре "О динамике промышленного производства. Май 2020 года", подготовленном Минэкономразвития.

"В ближайшие месяцы по мере открытия экономики ожидается постепенное восстановление динамики обрабатывающей промышленности. В то же время выпуск добывающих отраслей будет сдерживаться ограничениями на добычу нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+, которое вступило в силу с 1 мая. В этих условиях динамика промышленного производства в целом может оставаться слабой в течение длительного времени", - говорится в обзоре.

Спад в апреле

Спад промышленного производства в России в апреле (-6,6% в годовом выражении) оказался меньше, чем был в других развитых и развивающихся странах в период карантина, также динамика оказалась лучше ожиданий аналитиков, отмечается в обзоре Минэкономразвития.

"Вместе с тем динамика промышленного производства в апреле оказалась лучше ожиданий [аналитиков]. Кроме того, масштаб спада в промышленности был меньше, чем в других развитых и развивающихся странах в период действия карантинных ограничений", - говорится в обзоре.

Например, спад промпроизводства в США в апреле составил -15% в годовом выражении, в Германии в марте -11,6%, в Китае в январе - феврале -13,5% в годовом выражении.

По данным Минэкономразвития, основными факторами снижения промпроизводства в апреле стали карантинные меры, направленные на борьбу с пандемией, и сокращение внешнего спроса на товары российского экспорта со стороны стран, где в апреле также действовали карантинные ограничения.

Основной вклад в снижение промышленного производства в апреле внесла обрабатывающая промышленность (-10,0% в годовом выражении после роста на 2,6% в марте и 3,8% в целом за I квартал), указывают в министерстве. Падение в обрабатывающей промышленности стало следствием как прямых ограничений на экономическую деятельность, так и падения спроса со стороны смежных отраслей.

"Наиболее значительный спад наблюдался в отраслях обрабатывающей промышленности, ориентированных на инвестиционный спрос и производство потребительских товаров, не относящихся к товарам первой необходимости", - отмечают в Минэкономразвития.

Двузначные темпы падения в апреле продемонстрировали машиностроение, металлургия, легкая промышленность, производство строительных материалов, при этом в отраслях непрерывного цикла (производство нефтепродуктов), а также в производстве продукции первой необходимости (в том числе в пищевой отрасли) продолжался рост выпуска в годовом выражении. Кроме того, в апреле увеличилось производство товаров медицинского назначения (лекарственные изделия +13,5% в годовом выражении, производство медицинских инструментов и оборудования +2,7% в годовом выражении).