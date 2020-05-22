Госдума приняла закон об увеличении минимального пособия на первого ребенка в два раза

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госдума в пятницу приняла в третьем чтении законопроект, увеличивающий минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 рублей до 6 752 рублей.

Речь идет о правительственном законопроекте о неотложных действиях по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии, поправку о пособии в него внесли парламентарии от "Единой России" во главе с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком.

Вдвое повысить минимальное пособие на ребенка ранее предложил президент РФ Владимир Путин. Такие выплаты получают неработающие граждане, в том числе студенты. Поправками также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. рублей до 13 504 рублей.

Изменения вносятся в статью 15 закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", сейчас в ней прописан базовый минимальный размер пособия в размере 1,5 тыс. рублей по уходу за первым ребенком и 3 тыс. рублей по уходу за вторым и последующими детьми. Эти суммы ежегодно индексируются с 2007 года, размер индексации прописывается в бюджете на следующий год. Так, с 1 февраля 2020 года ежемесячное минимальное пособие на первого ребенка составляет 3 375,77 рубля, на второго и последующих детей - 6 751,54 рубля.