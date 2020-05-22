Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики при пандемии

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции". Документ был внесен правительством в нижнюю палату парламента 7 мая.

Закон предусматривает, что правила возврата стоимости билетов на самолет, поезд и другой транспорт могут быть изменены при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Вносятся изменения в Воздушный кодекс, Кодекс торгового мореплавания, Кодекс внутреннего водного транспорта и в Устав железнодорожного транспорта. При введении режима повышенной готовности или режима ЧС, например, авиаперевозчики смогут "установить особенности исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить уплаченную за воздушную перевозку пассажира провозную плату в порядке и сроки, установленные правительством РФ". Аналогичные изменения вносятся в части железнодорожного, морского и внутреннего водного транспорта.

Согласно принятым во втором чтении поправкам, с 13 февраля 2021 года на 1 января 2022 года переносится вступление в силу нормы закона, согласно которой компании и индивидуальные предприниматели (ИП), занимающиеся обработкой, а также скупкой лома и отходов драгоценных металлов, обязаны получить лицензию. Ранее предполагалось, что обязательное лицензирование переработки, а также скупки драгоценных металлов заработает с 13 февраля 2021 года. До этой даты компании и ИП, которые занимаются этим бизнесом, обязаны были либо получить лицензию, либо прекратить деятельность.

Также продлеваются сроки аттестации аварийно-спасательных служб и сроки действия разрешительных документов в области охраны окружающей среды. Согласно законопроекту, могут продлить сроки действия результатов проведения специальной оценки условий труда и сертификатов экспертов на право выполнения работ по специальной оценке условий труда.

Законом предусматривается автоматическое продление аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, ряд разрешений в сфере туризма (свидетельств о классификации гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, аттестатов об аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей). Кроме того, законом предусматривается продление срока действия разрешений на осуществление деятельности такси.

Документ разработан с целью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, говорится в пояснительной записке.

Ранее ряд авиакомпаний уже заявили о желании узаконить ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.

В связи с пандемией коронавируса законопроект также устанавливает, что правительство РФ вправе устанавливать на 2020 год и 2021 год особенности отмены либо переноса бронирования в гостиницах и иных средствах размещения. Так, могут быть изменены основания, порядок, сроки и условия переноса броней или возврата клиентам денежных средств за них.

Кроме того, правительство получит право на 2020-2021 годы устанавливать особенности исполнения, изменения и (или) расторжения договора о реализации турпродукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно. Речь идет об изменении оснований, порядка, сроков и условий возврата туристам денежных сумм, уплаченных за турпродукт, или о предоставлении в иные сроки равнозначного турпродукта. Изменения могут вноситься в договор о турпродукте, сформированном туроператорами как в сфере внутреннего и въездного, так и выездного туризма.

Также правительство РФ получит право изменять сроки перечисления ежегодного взноса туроператоров в сфере выездного туризма в фонд персональной ответственности туроператора, а также уменьшать размер такого взноса.

Поддержка МСП

Документ предусматривает право правительства РФ устанавливать исключения, позволяющие оказывать финансовую поддержу субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), в случае, если они помимо основной деятельности также осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

Кроме того, законом предусмотрены особенности формирования Единого реестра субъектов МСП в 2020 году: хозяйствующие субъекты, соответствующие предъявляемым к МСП требованиям, но не предоставившие в 2019 году налоговую отчетность в установленные сроки, смогут попасть в этот реестр при условии ее предоставления до 31 мая 2020 года.

Предусматривается также отсрочка по уплате штрафа субъектами малого и среднего предпринимательства до 180 дней (сейчас эта отсрочка составляет 60 дней).Субъекты МСП получают право на отсрочку платежей на срок от шести месяцев до года в случае приобретения арендуемого государственного или муниципального имущества. Самозанятых также поддержат - им будет предоставлена сумма в размере МРОТ (12 130 рублей) на уплату уже в 2020 году налога на профессиональный доход (помимо других мер поддержки самозанятых, прописанных в другом принятой Думой законе).

Меняются сроки аккредитации удостоверяющих центров

Документ также переносит с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года срок вступления в силу положений, касающихся аккредитации и функционирования доверенных третьих сторон, удостоверяющих центров, осуществляющих хранение ключей подписи и позволяющих дистанционно ими управлять (облачная квалифицированная подпись), участие в процедуре аккредитации специальной правительственной комиссии, а также положений, связанных с применением специальных структурированных электронных машиночитаемых доверенностей.

Одновременно закон закрепляет положения о том, что удостоверяющие центры, аккредитованные до 1 июля 2020 года, вправе создавать и выдавать вплоть до 1 декабря 2021 года квалифицированные сертификаты, которые будут действовать до истечения срока, на который они выданы, но не более чем до истечения срока аккредитации таких удостоверяющих центров и не позднее чем до 1 января 2022 года.

Законом приостанавливается до 31 декабря 2021 года действие нормы закона "О Всероссийской переписи населения" в части периодичности проведения Всероссийской переписи населения (не реже одного раза в 10 лет).

Из конфискованного спирта смогут производить антисептики

Одним из положений документа предлагается направлять конфискованный спирт на переработку. "В случаях и порядке, установленных правительством Российской Федерации, изъятые или конфискованные этиловый спирт и спиртосодержащая продукция и (или) явившиеся предметом административного правонарушения, направляются на переработку и (или) использование", - говорится в тексте закона.

При этом уточняется, что изъятые или конфискованные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция обычно являются предметом административного правонарушения, а также сырье, полуфабрикаты, производственная, транспортная, потребительская тара (упаковка), этикетки, средства укупорки потребительской тары, используемые для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, федеральные специальные марки и акцизные марки (в том числе поддельные) для маркировки алкогольной продукции, подлежат уничтожению по решению суда.

Предполагается, что конфискованный спирт может быть направлен в регионы для производства антисептиков в условиях коронавируса, если у регионов существует соответствующая потребность.

Рост пособия на детей

В соответствии с одной из принятых поправок, минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет увеличивается в два раза, с 3 375 рублей до 6 752 рублей. Поправка была внесена группой парламентариев от "Единой России" во главе с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком. Вдвое повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком предложил 11 мая президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты.

Поправкой также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. рублей до 13 504 рублей.

"Данная мера направлена на поддержку оставшихся без работы беременных мам и родителей или опекунов, осуществляющих фактический уход за ребенком, но не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности", - отметил на своей странице в Facebook руководитель думских единороссов Сергей Неверов.

Судебная рассрочка для должников

Закон "О несостоятельности (банкротстве)" дополняется нормами, касающимися судебной рассрочки для должников - ИП или юрлиц. Если в отношении должника - ИП, на которого распространяется действие моратория, введена процедура реструктуризации долгов либо в отношении юрлица, на которого распространяется действие моратория, введена процедура наблюдения, то такие должники при соблюдении определенных критериев вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о предоставлении судебной рассрочки. Эта рассрочка будет предоставляться судом с учетом определенных условий и сроков и распространяться на требования всех кредиторов, в том числе не включенных в реестр требований кредиторов.

Также для СРО в сфере инженерных изысканий, проектирования и строительства вводится возможность до 1 января 2021 года предоставлять своим членам займы за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких СРО для оказания поддержки членам таких СРО в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (объем займов не может превышать 50% от общего объема средств компенсационных фондов СРО).

Особенности ГИА и оказания медпомощи

Правительство также сможет устанавливать особые правила проведения государственной итоговой аттестации (ГИА), а также вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. В частности, правительство будет вправе признать результаты промежуточной аттестации в качестве результатов ГИА для обучающихся по программам основного общего (9 классов) и среднего общего образования (11 классов). Результаты промежуточной аттестации также могут стать основанием для выдачи аттестатов. Кроме того, правительство также сможет устанавливать порядок и критерии распределения дополнительных контрольных цифр приема для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет бюджета.

Помимо этого, правительство при угрозе распространения заболевания сможет устанавливать особенности организации медпомощи в целом, а также порядок сбора и учета информации о распространении опасных заболеваний и состав такой информации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в ходе работы над законом поступило большое количество поправок как от правительства, так и от депутатов Госдумы. Поправки, не вошедшие в итоговый текст закона, но, по мнению депутатов, заслуживающие внимания и дальнейшей проработки, отражены в постановлении Госдумы, принятом вместе с законом в третьем чтении. Оно будет направлено в правительство, чтобы министерства и ведомства также их рассмотрели и учли в своей работе. "Сейчас важно не упустить ни одно из здравых предложений по поддержке граждан и бизнеса", - считает Вячеслав Володин.