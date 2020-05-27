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"Деньги решают все?" Сессия "Иннопром онлайн" о мерах поддержки промышленности

В обсуждении участвует курирующий промышленность вице-премьер Юрий Борисов

ТАСС

На площадке "Иннопром онлайн" проходит сессия "Деньги решают все? Меры поддержки промышленности как часть плана по спасению экономики". В обсуждении участвует курирующий промышленность вице-премьер Юрий Борисов.

В число спикеров также вошли заместитель Министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, президент "Группы Синара" Дмитрий Пумпянский, генеральный директор "КамАЗа" Сергей Когогин, председатель совета директоров "Соллерса" Вадим Швецов, президент ОСК Алексей Рахманов, председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс и другие.

Участники мероприятия делятся опытом преодоления кризисных явлений, обсуждают, какая помощь от государства сейчас наиболее актуальна, какие меры работают, а каким вопросам необходимо уделить больше внимания, стоит ли промышленности ждать дальнейших шагов государства по поддержке отрасли и когда она выйдет из кризиса.

Партнерами сессии выступают "Фонд развития промышленности" и "Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей" (СОСПП).

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РоссияБорисов, Юрий ИвановичИннопром онлайн 2020
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