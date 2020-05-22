"Лаборатория Касперского" отнесла в апреле к мошенническим 75% сайтов с тематикой COVID-19

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Разные антивирусные программы и решения "Лаборатории Касперского" в апреле заблокировали 75% сайтов в доменной зоне .RU про коронавирус и пандемию как мошеннические. Об этом в пятницу на онлайн-конференции Kaspersky ON Air сообщил ведущий антивирусный эксперт компании Сергей Голованов.

"Итак, за последние несколько месяцев у нас настала эпоха коронавируса и цифры теперь выглядят следующим образом: шансы встретить вредоносную программу за последние три месяца увеличились на 6%. Если мы говорим о том, сколько интернет-ресурсов стали вредоносными, - плюс 35%. Если мы начинаем говорить о том, что это за интернет-ресурсы, то, например для зоны .RU 75% всех сайтов, которые посвящены коронавирусу, пандемии, индивидуальным средствам защиты и так далее, они являются мошенническими и опасными для пользователей", - сказал он.

В пресс-службе "Лаборатории Касперского" пояснили ТАСС, что речь идет о блокировках сайтов в апреле.

По данным Голованова, в текущих условиях злоумышленники не прекращают свою деятельность. Например, число атак шифровальщиков также выросло по сравнению с февралем - на 5%, а текущая новостная повестка активно используется злоумышленниками для фишинга, а также при проведении целевых атак, но в целом количество атак вредоносного ПО уменьшается.

По данным "Лаборатории Касперского", в мире в 2019 году такие вредоносные программы были зафиксированы на устройствах каждого пятого пользователя, что на 10% меньше, чем в 2018 году. Также в два раза сократилось количество уникальных вредоносных ресурсов, где были заблокированы попытки заражения, и количество таких атак. Но одновременно с этим растет количество уникальных вредоносных программ - их число увеличилось на 13%.