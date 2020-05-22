Набиуллина: ускорение роста цен в России из-за ослабления рубля, вероятно, исчерпано

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Ускорение роста цен в России, связанное с ослаблением рубля и повышенным спросом на ряд товаров, вероятно, исчерпано, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

"По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано", - отметила Набиуллина.

По ее словам, за последнюю неделю была зафиксирована околонулевая инфляция, а в последние две недели годовая инфляция стабильно находилась на уровне чуть выше 3%.

Годовая инфляция в России, по словам главы регулятора, может достичь локального пика летом 2020 года. "Мы думаем, что это (пик годовой инфляции - прим. ТАСС) будет где-то летом", - отметила она.

Глава ЦБ добавила, что, по оценкам регулятора, без проведения мягкой денежно-кредитной политики инфляция в 2021 и 2022 году могла бы быть ниже 4%.

Неизменность бюджетного правила

Набиуллина поддержала позицию министра финансов РФ Антона Силуанова о неизменности бюджетного правила, которое, по ее мнению, доказало свою эффективность.

"Все-таки не обсуждается никаких принципиальных изменений, тем более отмены конструкции бюджетного правила. И механизм накопления, и расходования средств из Фонда национального благосостояния в зависимости от цены на нефть, и, соответственно, отклонение нефтегазовых доходов от базового уровня - это все доказало свою пользу и ценность. И здесь я полностью согласна с Антоном Германовичем [Силуановым] о том, что бюджетное правило показало свою эффективность", - заявила глава ЦБ.

Снижение рисков финансовой стабильности

"Ситуация на рынках свидетельствует о некотором снижении рисков финансовой стабильности: восстанавливается интерес к нашим акциям и облигациям иностранных участников, показатели волатильности валютного курса со своих повышенных уровней приближаются к границе нормальности, а доходности ОФЗ опустились до минимальных исторических значений", - сказала Набиуллина.

По ее словам, эти факторы создают возможность снижения общего уровня процентных ставок в экономике и поддерживают развитие долгосрочных долговых инструментов.

Снижение ВВП

ВВП России во II квартале 2020 года может снизиться более чем на 8%, заявила глава ЦБ.

"Вполне возможно, что ВВП во II квартале снизится больше, чем на 8%. Такие прогнозные оценки мы будем уточнять к следующему заседанию", - сказала она.

В прогнозе, который делался около месяца назад, спад ВВП прогнозировался на уровне 8%, отметила Набиуллина.

Убыток ЦБ

Банк России не ожидает увеличения своего убытка по итогам 2020 года, заявила Набиуллина.

"Этот год будет сложным, но мы как минимум не ожидаем увеличения убытков [Банка России]", - сказала она.

Набсовет Сбербанка

Говоря о кандидатурах в наблюдательный совет Сбербанка от Банка России, Набиуллина отметила, что окончательного решения по ним пока нет. В текущий момент ЦБ ведет консультации с Минфином.

"Итогового решения пока нет. Мы проводим консультации с Минфином", - сообщила глава регулятора.