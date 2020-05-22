Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вероятность снижения ключевой ставки в июне на 1 процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Вариант снижения [ключевой ставки] на 1 п.п. "на столе", но вероятность по прежнему меньше 100%", - сказала она.

Глава регулятора добавила, что уровень ставки будет определяться таким образом, чтобы инфляция находилась на уровне 4%.

Набиуллина допустила внеплановые заседания ЦБ по ключевой ставке в случае резких изменений в экономике.

"Плановое принятие решений на советах директоров, график которых объявлен заранее, на год вперед, - это один из элементов предсказуемости политики ЦБ. Внеплановые заседания, конечно, могут быть, но они оправданы только при резком изменении ситуации в экономике, на финансовых рынках. На наш взгляд, сейчас таких обстоятельств нет, и мы этого не видели ни в марте, ни сейчас", - пояснила она.

Глава регулятора добавила, что экономическая ситуация развивается в целом близко к базовому прогнозу Банка России.