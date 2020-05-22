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Динамика ключевой ставки Центробанка
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Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне

Набиуллина добавила, что уровень ставки будет определяться таким образом, чтобы инфляция находилась на уровне 4%
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина Гавриил Григоров/ТАСС
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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вероятность снижения ключевой ставки в июне на 1 процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

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"Вариант снижения [ключевой ставки] на 1 п.п. "на столе", но вероятность по прежнему меньше 100%", - сказала она.

Глава регулятора добавила, что уровень ставки будет определяться таким образом, чтобы инфляция находилась на уровне 4%.

Набиуллина допустила внеплановые заседания ЦБ по ключевой ставке в случае резких изменений в экономике. 

"Плановое принятие решений на советах директоров, график которых объявлен заранее, на год вперед, - это один из элементов предсказуемости политики ЦБ. Внеплановые заседания, конечно, могут быть, но они оправданы только при резком изменении ситуации в экономике, на финансовых рынках. На наш взгляд, сейчас таких обстоятельств нет, и мы этого не видели ни в марте, ни сейчас", - пояснила она.

Глава регулятора добавила, что экономическая ситуация развивается в целом близко к базовому прогнозу Банка России.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаДинамика ключевой ставки Центробанка
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