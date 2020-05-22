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Госдума вводит запрет на ликвидацию юридических лиц до конца таможенной проверки

Соответствующий законопроект должен вступить в силу спустя 90 дней после его официального опубликования

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госдума в пятницу приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете на ликвидацию юридических лиц до завершения проведения камеральной таможенной проверки.

Как указывается в пояснительных материалах, такое решение "позволит приостановить представление в регистрирующий орган уведомления о составлении промежуточного ликвидационного баланса в отношении юридического лица, находящегося в процессе ликвидации, до момента завершения камеральной таможенной проверки". В кабмине убеждены, что принятие законопроекта "будет способствовать улучшению администрирования таможенных платежей".

Законопроект должен вступить в силу спустя 90 дней после его официального опубликования.

Согласно действующим нормам, проведение камеральной таможенной проверки ограничено сроком 90 календарных дней с возможностью однократного продления в ряде случаев на 120 календарных дней.

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