Вьетнам и Россия активизируют деловое сотрудничество после завершения пандемии

Премьер-министр отметил, что Вьетнам благодарен российской стороне за поддержку его граждан, находящихся в РФ в период сложной эпидемиологической ситуации из-за вспышки коронавируса. "Мы очень благодарны правительству РФ и российскому народу за поддержку, оказанную вьетнамским гражданам в России", - сказал Нгуен Суан Фук.

"У нас много перспективных проектов - строительство электростанций, автомобилестроение, туристическая сфера. Когда закончится эпидемия мы в полном объеме восстановим сотрудничество по всем направлениям. Это будет способствовать укреплению и дальнейшему расширению всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами", - подчеркнул Нгуен Суан Фук.

Он сообщил, что в прошлом месяце обсуждал по телефону с премьер-министром России Михаилом Мишустиным вопросы сотрудничества между двумя странами по предотвращению распространения заболевания COVID-19. "Мы договорились о сотрудничестве в области медицинского оборудования и материалов, а также о взаимной поддержке наших граждан на территории друг друга, о своевременном координировании действий в решении возникающих вопросов и создании благоприятных условий для возвращения граждан на родину", - отметил премьер.

По словам главы правительства, Вьетнам продолжит оказывать поддержку усилиям российских властей в борьбе с пандемией. За последние недели российская сторона уже получила в качестве безвозмездной помощи от Вьетнама сотни тысяч антибактериальных масок, обеззараживающие средства, дезинфицирующие салфетки и другие санитарно-гигиенические изделия, которые необходимы для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Также Вьетнам заявил, что в ближайшие три месяца предоставит России 1,5 тыс. современных аппаратов для искусственной вентиляции легких собственного производства.

Регулярные меры профилактики эпидемий

Вьетнам вступил в новый период развития, когда наряду с усилиями по обеспечению социально-экономического развития необходимо постоянно принимать меры эффективной профилактики эпидемий.

Глава правительства отметил, что страна успешно отразила первую волну вспышки коронавируса. По его словам, смягчение иммиграционной политики и возобновление коммерческих рейсов между Вьетнамом и другими странами "весьма необходимы в предстоящий период для придания нового импульса экономическому развитию", но эти решения будут зависеть от ситуации с распространением инфекции. "Этот вопрос необходимо тщательно изучить, а любые действия в этом направлении должны быть реализованы в соответствии с фактической ситуацией с распространением заболевания COVID-19 (вызываемое коронавирусом нового типа заболевание - прим. ТАСС) как внутри страны, так и за рубежом с тем, чтобы не допустить его повторной вспышки во Вьетнаме", - сказал премьер.

Он обратил внимание на то, что несмотря на приостановку коммерческого авиасообщения между Вьетнамом и другими странами на период эпидемии, местные власти по-прежнему разрешают въезд и выезд иностранцам с дипломатическими и официальными целями. Также попасть во Вьетнам на чартерных рейсах при условии соблюдения установленных требований двухнедельного медицинского карантина сейчас могут представители определенных категорий иностранных граждан. В их число входят эксперты, бизнес-менеджеры и специалисты высокотехнологичных сфер. Кроме того, Вьетнам активно сотрудничает с другими странами в организации вывозных рейсов для доставки на родину из районов вспышки эпидемии своих граждан.

Нгуен Суан Фук рассказал, что на фоне пандемии власти Вьетнама активно поддерживают действующие здесь иностранные представительства в деле защиты здоровья их граждан и создания благоприятных условий для возвращения иностранцев домой. "Ведущие местные врачи и медицинские специалисты всецело посвятили себя лечению иностранцев, которым не посчастливилось заразиться коронавирусом, благодаря этому они смогли вылечиться и вернуться на родину. Многие наши местные жители окружили заботой и оказали всяческую поддержку иностранцам, которые столкнулись с трудностями во Вьетнаме в период эпидемии", - подчеркнул он.

Опыт Вьетнама в борьбе с пандемией

Вьетнам готов делиться с другими странами своим опытом в борьбе с распространением коронавируса.

"Мы верим, что в тесном сотрудничестве с международным сообществом мы все вместе скоро успешно справимся с этой опасной эпидемией", - сказал премьер. Сам Вьетнам, по его словам, уже отразил первую волну наступления коронавируса, став одной из немногих стран, где зафиксировано незначительное количество случаев заражения и ни одного летального исхода из-за этой инфекции.

За время с момента обнаружения 23 января первого случая заражения коронавирусом во Вьетнаме, по данным на 18 мая, в стране были зафиксированы 320 инфицированных, 260 человек считаются вылечившимися, 60 заболевших оставались в медицинских учреждениях под наблюдением врачей. По словам премьера, такие результаты достигнуты благодаря слаженной и эффективной работе сотрудников сферы здравоохранения.

Глава правительства отметил, что, являясь активным и ответственным членом международного сообщества, Вьетнам всегда тесно сотрудничал со странами и организациями, получая ценную помощь и поддержку своих усилий, направленных на предотвращение распространения эпидемии. В ответ в духе солидарности Вьетнам провел множество мероприятий по поддержке и сотрудничеству в противодействии пандемии коронавируса с более чем 20 странами и международными организациями. "С искренними чувствами правительство Вьетнама передало правительствам и гражданам ряда стран, особенно пострадавших от пандемии, антибактериальные маски, расходные материалы, лекарственные препараты и медицинское оборудование на миллионы долларов. В числе тех, кто получил эту помощь - соседние государства, а также страны - традиционные друзья и важные партнеры Вьетнама, среди которых Российская Федерация", - сообщил премьер.

Премьер обратил внимание на то, что Вьетнам уделяет большое внимание укреплению международного сотрудничества в борьбе с пандемией. Занимая в текущем году пост председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Вьетнам опубликовал заявление председателя ассоциации об общих ответных мерах ассоциации на вспышку коронавируса, успешно организовал в онлайн-формате специальные саммиты АСЕАН и АСЕАН + 3, которые были посвящены темам общего реагирования на распространение инфекции. С начала года сам премьер, его заместители, руководители министерств и ведомств провели телефонные переговоры с руководителями более 25 стран и международных организаций, приняли участие в 17 международных онлайн-конференциях и форумах, посвященных вопросам расширения международного взаимодействия в области профилактики эпидемиологических заболеваний.