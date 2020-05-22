ЦБ зафиксировал снижение темпов прироста наличных

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Объем наличных денег в обращении в России в апреле вырос, но сейчас темпы прироста снижаются и ситуация нормализуется. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

"Действительно, у нас произошло увеличение объема наличных в обращении. Это было связано прежде всего с тем, что наши люди запасались наличными и для того, чтобы опережающие покупки совершить, и для того, чтобы подготовиться к самоизоляции. Банки запасались наличными для того, чтобы полностью обеспечить все банкоматы в период такого повышенного спроса. Это действительно было", - сказала она.

При этом глава регулятора отметила, что сейчас темпы прироста наличных снижаются. "Это будет происходить постепенно, и постепенно, мы уверены, что ситуация нормализуется", - отметила Набиуллина.

На этой неделе газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Банка России сообщала, что объем наличных средств у россиян с начала года увеличился на 362 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В период перед вводом режима самоизоляции - преимущественно в марте - наблюдался наиболее существенный прирост. Этот процесс был связан с увеличением потребительских расходов (+2,6%), финансировавшихся в основном за счет сбережений, отток которых ускорился более чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, отмечали в регуляторе.