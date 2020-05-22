Россия ввела в промышленную эксплуатацию первую в мире плавучую АЭС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Первая плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов", расположенная на Чукотке, 22 мая введена в промышленную эксплуатацию после получения положительного заключения Росприроднадзора и подтверждения Ростехнадзора о том, что станция построена в соответствии с требованиями проектной документации. Об этом говорится в сообщении концерна "Росэнергоатома" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома).

Приказ о вводе ПАТЭС в промышленную эксплуатацию подписал генеральный директор концерна Андрей Петров.

"С сегодняшнего дня проект по сооружению плавучей атомной теплоэлектростанции в городе Певеке Чукотского АО можно считать успешно завершенным. Теперь она полноправно стала одиннадцатой промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России и самой северной в мире", - цитирует "Росэнергоатом" Петрова.

Первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки ПАТЭС выдала 19 декабря 2019 года. Международный журнал Power признал это событие одним из шести ключевых событий года в мировой атомной энергетике. С момента включения в сеть ПАТЭС уже выработала свыше 47,3 млн кВт.ч электроэнергии, сейчас она обеспечивает 20% потребности в электроэнергии Чаун-Билибинского энергоузла. А после вывода Билибинской АЭС из эксплуатации, ПАТЭС будет основным источником энергоснабжения Чукотки.

Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов", оснащенного двумя реакторами типа КЛТ-40С электрической мощностью 35 МВт каждый. Электрическая мощность ПАТЭС - 70 МВт, тепловая - 50 Гкал/ ч.

В новость внесены изменения (15:07 мск) - добавлены подробности.