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Госдума запросит кабмин по вопросу продления льгот на взнос резидентов ТОСЭР в моногородах

С такой инициативой выступила группа депутатов комитета во главе с Альфией Когогиной

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госдума приняла протокольное поручение комитету по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству запросить в правительстве РФ информацию о подготовке проектов федеральных законов о продлении действия льготы по страховым взносам для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах на период после истечения первых трех лет функционирования ТОСЭР.

Инициировала поручение группа депутатов комитета во главе с Альфией Когогиной ("Единая Россия".)

"В адрес депутатов поступают обращения от глав монопрофильных муниципальных образования в просьбой поднять вопрос о продлении срока применения пониженного тарифа страховых взносов резидентами ТОСЭР, осуществляющих деятельность на их территории. Данная мера будет способствовать, в том числе, преодолению негативных последствий в экономике моногородов в связи с распространением эпидемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте поручения.

Соответствующий законопроект был подготовлен депутатами и направлен на согласование в правительство, однако до настоящего времени процедура межведомственного согласования не завершена, отмечается в тексте поручения.

В связи с этим Госдума также поручила комитету запросить информацию о подготовке нормативных документов для перехода к механизму субсидирования расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды резидентам ТОСЭР по истечении первых трех лет функционирования ТОСЭР.

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