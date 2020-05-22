Первый полет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 ожидается в 2020 году

Предполагается, что у заказчиков самолета будет возможность выбрать какие двигатели устанавливать - ПД-14 или американские PW1400. Сейчас самолет проходит испытания и сертификацию с двигателями PW1400.

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Первый полет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 ожидается в этом году. Об этом говорится в материалах пресс-службы администрации губернатора и правительства Пермского края (на территории края находится завод "ОДК-Пермские моторы", который производит двигатели ПД-14). При этом начало коммерческих поставок МС-21 с двигателями ПД-14 планируется в 2023 году.

"Первый полет МС-21 с двигателями ПД-14 ожидается в этом году, - отмечается в материалах. - Начало первых поставок самолетов МС-21 в авиакомпании запланировано на первый квартал 2023 года".

Как отмечается в материалах, на заводе "ОДК-Пермские моторы" в производстве находятся еще два двигателя ПД-14 для МС-21, они будут поставлены на иркутский авиазавод в конце 2020 года. "С целью поддержания бесперебойной эксплуатации МС-21 в авиакомпаниях, в "ОДК-Пермские моторы" реализуется комплекс работ по созданию системы послепродажного обслуживания двигателей, а также по подготовке ремонтного производства", - говорится в материалах.

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест).