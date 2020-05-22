Регулярным перевозкам рыбы по Севморпути помогут субсидии и загрузка обратных рейсов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Введение субсидий на ледовую проводку судов, гарантия загрузки обратных рейсов и консолидация грузопотока позволят сделать поставки рыбы с Дальнего Востока в Европейскую часть страны по Северному морскому пути регулярными. Таким мнением поделились с ТАСС представители власти северных регионов и участники рынка грузоперевозок.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение проработать идею запуска регулярных поставок рыбной продукции с Дальнего Востока по Северному морскому пути (СМП).

"Нами определен круг проблемных вопросов, сдерживающих расширение практики использования СМП в качестве транспортного коридора для перевозки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные районы РФ. Необходимость консолидации грузопотока, решение проблемы обратной загрузки, удешевление стоимости перевозки и доработка модели оператора. [Эти меры] будут способствовать формированию опорных портов-хабов Северного морского коридора в Петропавловске-Камчатском и других городах на севере России", - сказал ТАСС министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

И власти, и перевозчики сходятся во мнении, что перевозки рыбы по СМП - на сегодня самый оптимальный вариант с точки зрения сохранения качества и ценообразования. "При доставке в центральную часть страны через приморские порты рыба перегружается минимум 2-3 раза - неизбежно происходит ее повреждение, возникают риски потери температурного режима, при доставке через Северный морской путь этих проблем нет. Непрерывность холодовой цепочки на всем пути следования от промысла до потребителя обеспечивает высокое качество рыбы. Благодаря использованию СМП тихоокеанская рыба прибывает в западные регионы страны непосредственно из районов промысла", - отмечает управляющий ГК "Доброфлот" Александр Ефремов.

Компания в 2015 году восстановила регулярные перевозки рыбы с Дальнего Востока через Севморпуть и с тех пор каждый год перевозит лосось в центральную часть России. В прошлом году за период летне-осенней навигации суда "Доброфлота" доставили через СМП 5,6 тыс. тонн рыбы.

Преимущество доставки рыбной продукции по СМП отмечает и Здетоветский. "Это и удешевление стоимости доставки продукции, и независимость компаний в период больших подходов тихоокеанских лососей, когда кратно возрастает загрузка портовых холодильных мощностей Владивостока, и сокращение сроков доставки продукции. Еще более важный вопрос - сохранение качества продукции, без лишних перегрузов из трюма в вагон. Поэтому, по нашей оценке, в настоящий момент имеется возможность резкого увеличения объема перевозимой по Северному морскому коридору рыбной продукции", - сказал он.

Проблема обратной загрузки

Однако как показывает опыт последних лет, на данный момент доставка рыбы с Дальнего Востока - не слишком выгодный вид бизнеса для перевозчиков. В сентябре 2019 года в рамках совместного проекта Камчатки с Ленинградской областью был выполнен рейс лихтеровоза "Севморпуть" (принадлежит Росатомфлоту) с грузом рыбы из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург, предполагалось сделать такие поставки регулярными. Однако, как сообщал "Коммерсантъ", второй такой рейс, запланированный на начало ноября 2019 года, был отменен. Причиной стало решение грузоперевозчиков, сославшихся на снижение экспортного спроса из портов Восточной Европы и, как следствие, падение на 20% ставки фрахта из Петербурга в порты Азии.

Проблема загрузки "рыбных" рейсов в обратный путь на Дальний Восток является актуальной для всех регионов, через которые проходит СМП. Как рассказала ТАСС заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, рейсы будут экономически более эффективны только при условии обратной загрузки. Сейчас в регионе работает специальная рабочая группа, которая совместно с "Атомфлотом" и потенциальными грузоотправителями обсуждает возможность загрузить обратный рейс на Камчатку грузами в контейнерах. В качестве потенциальных грузоотправителей рассматривают такие предприятия как "Норникель", Кандалакшский алюминиевый завод и некоторые другие компании.

В Архангельской области поставки рыбы с Дальнего Востока ожидаются в 2020 году. "Мы ждем и готовы, окончательно [сроки и объемы] станут понятны в августе. Это зависит от того, как пройдет путина на Дальнем Востоке", - пояснила в беседе с ТАСС министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова. Она отметила, что в обратном направлении на судах можно отправлять продукцию лесопромышленного комплекса региона.

Субсидии и новые причалы

Еще одна мера, которая помогла бы повысить эффективность перевозок рыбы Северным морским путем - субсидирование тарифов "Атомфлота" за морскую проводку и сопровождение судов с рыбопродукцией, отметил управляющий ГК "Доброфлот" Александр Ефремов. "Думаю, что такая мера поддержки должна распространяться только на российских судовладельцев. На сегодняшний день затраты на ледовую проводку устойчиво занимают третье место в структуре наших расходов на транспортировку Северным путем", - отметил он.

Что касается портовых мощностей - регионы готовы как к отправке, так и к приему судов с рыбной продукцией. Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский отметил, что портовые мощности и причалы полуострова готовы к организации систематических отправок рыбы по СМП, однако сделать этот процесс максимально производительным поможет введение в эксплуатацию в 2021 году второго по объемам перевалки контейнерных грузов порта на Камчатке - терминала "Сероглазка" в Петропавловске-Камчатском. Его основным направлением деятельности будет хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов, контейнеров, а также комплексное обслуживание промысловых судов, в том числе подготовка к рейсу, снабжение, бункеровка, судоремонт.