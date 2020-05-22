Путин поручил выделить 1 млрд руб. на средства защиты для волонтеров и соцорганизаций

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил выделить Минпромторгу в 2020 году более 1 млрд руб. на закупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также медицинских изделий для бесплатной передачи волонтерам, организациям соцобслуживания и медицинским организациям. Соответствующее распоряжение Путин подписал 22 мая.

"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции выделить в 2020 году из резервного фонда президента РФ 1,057 млрд руб. Минпромторгу России на финансовое обеспечение мероприятий по закупке, хранению и доставке средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и средств дезинфекции с их последующей передачей на безвозмездной основе конечным получателям, в том числе организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям, социально ориентированным некоммерческим организациям, организациям социального обслуживания и медицинским организациям, в соответствии с заявками, поданными Ассоциацией волонтерских центров в Минпромторг России", - говорится в опубликованном в пятницу документе.