Генподрядчик "Газпрома" на Чаянде готов привлечь жителей Якутии к работе на месторождении

ТАСС, 22 мая. Группа компаний "Стройтранснефтегаз" (СТНГ) - генеральный подрядчик "Газпрома" по благоустройству Чаяндинского месторождения - готова привлекать жителей Якутии к производственным процессам на месторождении. Об этом ТАСС сообщили в СТНГ.

"АО "СТНГ" заинтересовано в квалифицированных местных кадрах, владеющих рабочими специальностями, в машинистах-механизаторах, инженерно-технических работниках. Поскольку большой объем работ предстоит провести в летнее время, компания готова привлекать жителей республики к производственным процессам уже в ближайшее время", - отметили в компании.

Накануне власти Якутии сообщили о планах трудоустроить местных жителей на Чаяндинском месторождении, которое является производственной базой для поставок газа в "Силу Сибири". Из 10,6 тыс. человек, которые работают на месторождении, жителями республики являются 240 человек, остальные - выходцы из 78 регионов страны. В сообщении правительства Якутии отмечалось, что соответствующие переговоры с руководством "Газпрома" и СТНГ уже проведены.

В настоящее время с территории месторождения продолжается вывоз вахтовых рабочих из-за выявления очага заражения коронавирусом. По решению властей республики карантин на месторождении был введен 17 апреля. Рядом с производственными объектами Чаянды расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где работают более 10 тыс. человек. После стабилизации ситуации 20 мая было принято решение о снятии карантина с территории месторождения, за исключением отдельных земельных участков, на которых находятся госпиталь, изолятор и обсерватор.